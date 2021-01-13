У якому костюмі Джо Байден з'явиться на церемонії інавгурації – думка інсайдерів

Більшість колишніх президентів США одягалися в темні костюми

За останні роки Джо Байден і його дружина Джілл неодноразово показували свою любов до бренду Ralph Lauren. Звичайно ж, напередодні інавгурації Джо Байдена, почалися обговорення вбрання майбутнього глави США в день настільки знакової події. Церемонія відбудеться вже зовсім скоро – 20 січня. Ходять чутки, що саме відомий дизайнер може бути притягнутий до створення костюма.

Наприклад, днями Джо Байден, одягнений в заправлені в штани поло від Ralph Lauren, з'явився на публічній повторній вакцинації.

Джо Байден Фото: Getty Images

Як повідомляє WWD, поки що деталі костюма для інавгурації зберігаються в секреті, але очікується що він буде темних відтінків. Більшість колишніх президентів США одягали для церемонії костюми темно-синіх відтінків.

Відомо, що Джо Байден завсідник американського стилю і багато в чому надихався образами Джона Кеннеді, за яким спостерігав ще в молодості.

Раніше ми розповіли, що відомо про дружину Джо Байдена, Джилл Байден.

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