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Украинский бренд вышиванок будет производить бронежилеты. Как вы можете помочь

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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3 марта, 16:05
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Общими силами нужно собрать 1,5 млн грн. Этого хватит на 650 бронежилетов для ребят из территориальной обороны. Помочь может каждый
Украинская модная индустрия переквалифицировалась
Украинская модная индустрия переквалифицировалась / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский бренд вышиванок 2kolyory начали сбор денег, чтобы запустить производство бронежилетов. Какие времена, такую одежду и шьем. В официальном обращении бренда в соцсетях сказано:

Друзі, ми не можемо залишатися осторонь війни в Україні та прийняли для себе рішення налагодити виробництво бронежилетів для територіальної оборони. Кількість добровольців, які стали захищати свої домівки з кожною годиною росте, однак захисту для них не передбачено – тому більшість хлопців і дівчат стоять у звичайних куртках.

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Как рассказали представители бренда, они закупят специализированную ткань, металлические пластины и нужную фурнитуру в Польше. Они уже зарезервировали 1300 метров ткани, на которые нужно собрать 490 000 грн. Этого хватит на производство 650 бронежилетов.

Что касается цен на металлические пластины, стоимость одной – 1200 грн. Для 650 единиц бронежилетов это равно 780 000 грн. Плюс ко всему – фурнитура, затратную часть на которую еще предстоит посчитать. Пошив и логистику компания берет на себя.

Как можно помощь в производстве бронежилетов

Каждый желающий может направить деньги, которые потратят на производство бронежилетов. Всего нужно собрать 1,5 млн грн. Реквизиты ниже:

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Коваленко I.В. ФОП

UA513052990000026009025004319 – в гривнях

UA933052990000026034005003350 – в доларах

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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