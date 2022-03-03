Украинский бренд вышиванок будет производить бронежилеты. Как вы можете помочь

Общими силами нужно собрать 1,5 млн грн. Этого хватит на 650 бронежилетов для ребят из территориальной обороны. Помочь может каждый

Украинская модная индустрия переквалифицировалась / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский бренд вышиванок 2kolyory начали сбор денег, чтобы запустить производство бронежилетов. Какие времена, такую одежду и шьем. В официальном обращении бренда в соцсетях сказано:

Друзі, ми не можемо залишатися осторонь війни в Україні та прийняли для себе рішення налагодити виробництво бронежилетів для територіальної оборони. Кількість добровольців, які стали захищати свої домівки з кожною годиною росте, однак захисту для них не передбачено – тому більшість хлопців і дівчат стоять у звичайних куртках.

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Как рассказали представители бренда, они закупят специализированную ткань, металлические пластины и нужную фурнитуру в Польше. Они уже зарезервировали 1300 метров ткани, на которые нужно собрать 490 000 грн. Этого хватит на производство 650 бронежилетов.

Что касается цен на металлические пластины, стоимость одной – 1200 грн. Для 650 единиц бронежилетов это равно 780 000 грн. Плюс ко всему – фурнитура, затратную часть на которую еще предстоит посчитать. Пошив и логистику компания берет на себя.

Как можно помощь в производстве бронежилетов

Каждый желающий может направить деньги, которые потратят на производство бронежилетов. Всего нужно собрать 1,5 млн грн. Реквизиты ниже:

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Коваленко I.В. ФОП

UA513052990000026009025004319 – в гривнях

UA933052990000026034005003350 – в доларах

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SWIFT code банку/Bank SWIFT Code) : PBANUA2X

Код отримувача: 3216305155

Карти Моно:

5375414130570129 – грн

5375418801169038 – дол

UA033220010000026204302511173

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5375419900613850 – EUR

UA703220010000026204302416847

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Приват: 4731 1856 1663 8364 – грн

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