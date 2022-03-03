Украинский бренд вышиванок будет производить бронежилеты. Как вы можете помочь

Украинский бренд вышиванок 2kolyory начали сбор денег, чтобы запустить производство бронежилетов. Какие времена, такую одежду и шьем. В официальном обращении бренда в соцсетях сказано:
Друзі, ми не можемо залишатися осторонь війни в Україні та прийняли для себе рішення налагодити виробництво бронежилетів для територіальної оборони. Кількість добровольців, які стали захищати свої домівки з кожною годиною росте, однак захисту для них не передбачено – тому більшість хлопців і дівчат стоять у звичайних куртках.
Как рассказали представители бренда, они закупят специализированную ткань, металлические пластины и нужную фурнитуру в Польше. Они уже зарезервировали 1300 метров ткани, на которые нужно собрать 490 000 грн. Этого хватит на производство 650 бронежилетов.
Далее по теме
Что касается цен на металлические пластины, стоимость одной – 1200 грн. Для 650 единиц бронежилетов это равно 780 000 грн. Плюс ко всему – фурнитура, затратную часть на которую еще предстоит посчитать. Пошив и логистику компания берет на себя.
Как можно помощь в производстве бронежилетов
Каждый желающий может направить деньги, которые потратят на производство бронежилетов. Всего нужно собрать 1,5 млн грн. Реквизиты ниже:
Коваленко I.В. ФОП
UA513052990000026009025004319 – в гривнях
UA933052990000026034005003350 – в доларах
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code) : PBANUA2X
Код отримувача: 3216305155
Карти Моно:
5375414130570129 – грн
5375418801169038 – дол
UA033220010000026204302511173
Swift code: UNJSUAUKXXX
5375419900613850 – EUR
UA703220010000026204302416847
Swift code: UNJSUAUKXXX
Приват: 4731 1856 1663 8364 – грн
Читайте также:
Рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы
Инстаграм дня: профиль Бабы Нади, которая рофлит россиян и публикует курьезы о войне