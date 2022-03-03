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Инстаграм дня: профиль Бабы Нади, которая рофлит россиян и публикует курьезы о войне

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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3 марта, 14:49
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Персонаж олицетворяет образ бабушки пожилого возраста, которую не удивишь фразой "Русский корабль, иди н*хуй"
Инстаграм дня: профиль Бабы Нади, которая рофлит россиян и публикует курьезы о войне
Инстаграм дня: профиль Бабы Нади, которая рофлит россиян и публикует курьезы о войне / Фото: Instagram: babanadya_ua

Украинский народ не сломать, несмотря на 8-й день войны, которую начала Россия против Украины 24 февраля. Россияне каждый день показывают свой непрофессионализм: не только на войне, но и в знании языков. Их местная ведущая во время эфира перепутала значение слова "Паляниця" (хлеб. – Ред.), сказав, что это клубника. В Сети создали десятки мемов о курьезном случае. Один из фановых профилей в Instagram для поднятия настроения и патриотического духа – Бабы Нади.

Дебютный пост в профиле Бабы Нади появился 1 марта. На ее странице – более 41 тыс. читателей. В описании профиля указано географическое расположение персонажа.

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Я Баба Надя. Я из Украины , – пишет в профиле Instagram.

Эмоции персонажа на главном фото намекают, что Украина ни за что не отдаст украинские земли российскому агрессору. Воины и главнокомандующие будут бороться до конца за независимость государства.

Подписчики Бабы Нади активны на странице, потому что оценили юмор персонажа. В шутках бабушки запечатлены несокрушимый дух Украины и ничтожность врага. Курьезные мемы поймут не только украинцы, но и весь мир.

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Пролистала до начала. Это шедеврально! – пишут в комментариях.

У вас гениальные посты, – пишут в комментариях.

Вы кайф! – пишут в комментариях.

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Редакция "Сегодня" выбрала 10 самых смешных постов, которые следует увидеть и оценить каждому.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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