Инстаграм дня: профиль Бабы Нади, которая рофлит россиян и публикует курьезы о войне

Украинский народ не сломать, несмотря на 8-й день войны, которую начала Россия против Украины 24 февраля. Россияне каждый день показывают свой непрофессионализм: не только на войне, но и в знании языков. Их местная ведущая во время эфира перепутала значение слова "Паляниця" (хлеб. – Ред.), сказав, что это клубника. В Сети создали десятки мемов о курьезном случае. Один из фановых профилей в Instagram для поднятия настроения и патриотического духа – Бабы Нади.
Дебютный пост в профиле Бабы Нади появился 1 марта. На ее странице – более 41 тыс. читателей. В описании профиля указано географическое расположение персонажа.
Я Баба Надя. Я из Украины , – пишет в профиле Instagram.
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Эмоции персонажа на главном фото намекают, что Украина ни за что не отдаст украинские земли российскому агрессору. Воины и главнокомандующие будут бороться до конца за независимость государства.
Подписчики Бабы Нади активны на странице, потому что оценили юмор персонажа. В шутках бабушки запечатлены несокрушимый дух Украины и ничтожность врага. Курьезные мемы поймут не только украинцы, но и весь мир.
Пролистала до начала. Это шедеврально! – пишут в комментариях.
У вас гениальные посты, – пишут в комментариях.
Вы кайф! – пишут в комментариях.
Редакция "Сегодня" выбрала 10 самых смешных постов, которые следует увидеть и оценить каждому.
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