Эти детские работы вдохновляют и напоминают всему миру, ради чего сражается наш сильный и независимый народ

Военные рисунки украинских детей, от которых накатываются слезы / Фото: Facebook

Сегодня – неделя, как кремлевский карлик и его голодранцы напали на Украину. В это непростое время каждый из нас может сделать что-то полезное для любимой Украины. Полезные чат-боты в Telegram помогут киберполиции найти и обезвредить врага.

Восьмой день вторжения России и второй тур переговоров не сулит ничего нового, поскольку цель врага далека и неисполнима, а агония не стихает. Украинские дети продолжают вдохновлять наших защитников и подбадривать народ.

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Сегодня Украину поддерживает весь мир, но больше всего наших мужественных защитников вдохновляют дети. Смотрите эти невероятно трогательные работы, и пусть хоть немного поднимется ваше настроение.

Рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы / Фото: t.me/chudokiev

Рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы / Фото: t.me/chudokiev

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Рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы / Фото: t.me/chudokiev

Рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы / Фото: t.me/chudokiev

Рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы / Фото: t.me/chudokiev

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Рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы / Фото: t.me/chudokiev

Рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы / Фото: t.me/chudokiev

Рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы / Фото: t.me/chudokiev

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