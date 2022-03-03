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Український бренд вишиванок вироблятиме бронежилети. Як ви можете допомогти

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 березня, 16:05
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Спільними силами потрібно зібрати 1,5 млн грн. Цього вистачить на 650 бронежилетів для хлопців із територіальної оборони. Допомогти може кожен
Українська модна індустрія перекваліфікувалась
Українська модна індустрія перекваліфікувалась / Фото: Колаж: Сьогодні

Український бренд вишиванок 2kolyory розпочали збір грошей, щоб запустити виробництво бронежилетів. Які часи, такий одяг і шиєм. В офіційному зверненні бренду в соцмережах сказано:

Друзі, ми не можемо залишатися осторонь війни в Україні та прийняли для себе рішення налагодити виробництво бронежилетів для територіальної оборони. Кількість добровольців, які стали захищати свої домівки з кожною годиною росте, однак захисту для них не передбачено – тому більшість хлопців і дівчат стоять у звичайних куртках.

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Як розповіли представники бренду, вони закуплять спеціалізовану тканину, металеві пластини та потрібну фурнітуру в Польщі. Вони вже зарезервували 1300 метрів тканини, на які слід зібрати 490 000 грн. Цього вистачить на виробництво 650 бронежилетів.

Що стосується цін на металеві пластини, вартість однієї – 1200 грн. Для 650 одиниць бронежилетів – це 780 000 грн. Плюс до всього – фурнітура, витратну частину на яку ще належить порахувати. Пошиття та логістику компанія бере на себе.

Як можна допомогу у виробництві бронежилетів

Кожен бажаючий може направити гроші, які витратить на виробництво бронежилетів. Усього потрібно зібрати 1,5 млн грн. Реквізити нижче:

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Коваленко І.В. ФОП

UA513052990000026009025004319 – у гривнях

UA933052990000026034005003350 – у долларах

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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