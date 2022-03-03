Український бренд вишиванок вироблятиме бронежилети. Як ви можете допомогти

Спільними силами потрібно зібрати 1,5 млн грн. Цього вистачить на 650 бронежилетів для хлопців із територіальної оборони. Допомогти може кожен

Українська модна індустрія перекваліфікувалась / Фото: Колаж: Сьогодні

Український бренд вишиванок 2kolyory розпочали збір грошей, щоб запустити виробництво бронежилетів. Які часи, такий одяг і шиєм. В офіційному зверненні бренду в соцмережах сказано:

Друзі, ми не можемо залишатися осторонь війни в Україні та прийняли для себе рішення налагодити виробництво бронежилетів для територіальної оборони. Кількість добровольців, які стали захищати свої домівки з кожною годиною росте, однак захисту для них не передбачено – тому більшість хлопців і дівчат стоять у звичайних куртках.

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Як розповіли представники бренду, вони закуплять спеціалізовану тканину, металеві пластини та потрібну фурнітуру в Польщі. Вони вже зарезервували 1300 метрів тканини, на які слід зібрати 490 000 грн. Цього вистачить на виробництво 650 бронежилетів.

Що стосується цін на металеві пластини, вартість однієї – 1200 грн. Для 650 одиниць бронежилетів – це 780 000 грн. Плюс до всього – фурнітура, витратну частину на яку ще належить порахувати. Пошиття та логістику компанія бере на себе.

Як можна допомогу у виробництві бронежилетів

Кожен бажаючий може направити гроші, які витратить на виробництво бронежилетів. Усього потрібно зібрати 1,5 млн грн. Реквізити нижче:

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Коваленко І.В. ФОП

UA513052990000026009025004319 – у гривнях

UA933052990000026034005003350 – у долларах

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SWIFT code банку / Bank SWIFT Code) : PBANUA2X

Код отримувача: 3216305155

Карти Моно:

5375414130570129 – грн

5375418801169038 – дол

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Приват: 4731 1856 1663 8364 – грн

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