Топ-5 трендовых вещей осени, которые стоит купить на сейлах уже сейчас

Пока в магазинах продолжаются распродажи на летние коллекции, стоит воспользоваться случаем и разобраться в актуальных трендах грядущей осени. Как обновить гардероб и не остаться без денег в этой суматохе, выстраиваясь в длинные очереди, достаточно просто.
Изучив осенние коллекции модных брендов, мы выбрали 5 трендовых вещей будущего сезона, которые можно купить уже сейчас на сейлах, чтобы осенью быть во всеоружии.
Блестящее платье в стиле Пэрис Хилтон
В период локдаунов многие выбирали практичные домашние комплекты из легинсов и футболок. Наконец-то пришла пора отказаться от минимализма в пользу чего-то оптимистичного и грандиозного.
Лозунг She's a Rich Girl, которые десятилетиями проповедует Пэрис Хилтон как нельзя кстати. Берите пример с наследницы отельной империи и выбирайте блестящие платья, напоминающие клубные варианты.
Конечно, если образ Пэрис для вас слишком экстравагантный, обратите внимание на спокойные элегантные вещи в пайетках, как у Reserved.
Ассиметричный топ
Ассиметричные топы, вошедшие в моду еще два сезона назад, стали настоящим хитом и не собираются терять своей актуальности. Предмет одежды с одной свободной проймой, полностью открывающей плечо, есть в арсенале таких модниц, как Белла Хадид и Хейли Бибер.
Такую вещь лучше носить с классическими брюками, кюлотами, юбкой длины миди. Из аксессуаров подойдут массивные серьги и фантазийные сумки.
Рубашка цвета фуксии
Похоже дизайнеры устали от серых будней, вызванных пандемией и решили добавить красок в наш гардероб. Цвет фуксия снова вернулась на подиумы. Рубашка оверсайз горячего, даже шокирующего, ярко-розового цвета пришлась по вкусу инфлюенсерам. Смело покупайте такую вещь, ведь она будет в моде еще как минимум несколько лет.
Купить такую можно у украинского бренда одежды One by One.
Топ + юбка или брюки
Комплекты из укороченного топа и юбки или брюк, ставшие популярными этим летом, лишь укрепили свои позиции и будут актуальны не только грядущей осенью, но и в следующем году.
Трикотажные, из льна или хлопка, с оборками и бантами, с цветочными или экзотическими принтами, все эти разнообразные варианты хороши. В прохладную погоду их лучше сочетать с кардиганами, вязаными оверсайз свитерами и массивными ботинками.
Цветной деловой костюм
Как стать самой модной девушкой в офисе? Легко! Костюмы-двойки сочных цветов фуксии, синего, фиолетового, желтого и зеленого – лучшая униформа. Важно выбирать такие варианты с элегантным кроем и умеренной расслабленностью.
Носить яркие костюмы стоит с блузами нюдовых оттенков, и неброскими аксессуарами.
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