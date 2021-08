Топ-5 трендовых вещей осени, которые стоит купить на сейлах уже сейчас

Рассказываем, какие модные вещи лучше купить на летних распродажах, чтобы носить уже сейчас и оставаться в тренде осенью

Трендовые вещи лета, которые пригодятся осенью / Фото: Сегодня

Пока в магазинах продолжаются распродажи на летние коллекции, стоит воспользоваться случаем и разобраться в актуальных трендах грядущей осени. Как обновить гардероб и не остаться без денег в этой суматохе, выстраиваясь в длинные очереди, достаточно просто.

Изучив осенние коллекции модных брендов, мы выбрали 5 трендовых вещей будущего сезона, которые можно купить уже сейчас на сейлах, чтобы осенью быть во всеоружии.

Блестящее платье в стиле Пэрис Хилтон

В период локдаунов многие выбирали практичные домашние комплекты из легинсов и футболок. Наконец-то пришла пора отказаться от минимализма в пользу чего-то оптимистичного и грандиозного.

Лозунг She's a Rich Girl, которые десятилетиями проповедует Пэрис Хилтон как нельзя кстати. Берите пример с наследницы отельной империи и выбирайте блестящие платья, напоминающие клубные варианты.

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

Конечно, если образ Пэрис для вас слишком экстравагантный, обратите внимание на спокойные элегантные вещи в пайетках, как у Reserved.

Платье с пайетками Reserved, 599 грн. / Фото: reserved.com/

Ассиметричный топ

Ассиметричные топы, вошедшие в моду еще два сезона назад, стали настоящим хитом и не собираются терять своей актуальности. Предмет одежды с одной свободной проймой, полностью открывающей плечо, есть в арсенале таких модниц, как Белла Хадид и Хейли Бибер.

Такую вещь лучше носить с классическими брюками, кюлотами, юбкой длины миди. Из аксессуаров подойдут массивные серьги и фантазийные сумки.

Белла Хадид / Фото: instagram.com/bellahadid

Топ Mango, 299 грн. / Фото: shop.mango.com/

Рубашка цвета фуксии

Похоже дизайнеры устали от серых будней, вызванных пандемией и решили добавить красок в наш гардероб. Цвет фуксия снова вернулась на подиумы. Рубашка оверсайз горячего, даже шокирующего, ярко-розового цвета пришлась по вкусу инфлюенсерам. Смело покупайте такую вещь, ведь она будет в моде еще как минимум несколько лет.

Кьяра Ферраньи / Фото: instagram.com/chiaraferragni

Купить такую можно у украинского бренда одежды One by One.

Хлопковая рубашка One by One, 899 грн / Фото: instagram.com/onebyoneua/

Топ + юбка или брюки

Комплекты из укороченного топа и юбки или брюк, ставшие популярными этим летом, лишь укрепили свои позиции и будут актуальны не только грядущей осенью, но и в следующем году.

Трикотажные, из льна или хлопка, с оборками и бантами, с цветочными или экзотическими принтами, все эти разнообразные варианты хороши. В прохладную погоду их лучше сочетать с кардиганами, вязаными оверсайз свитерами и массивными ботинками.

Юлия Венява в костюме Stradivarius. Юбка 299 грн., топ 199 грн. / Фото: stradivarius.com

Елена Перминова в костюме Fendi / Фото: Instagram Елена Перминова

Костюм Anna Yakovenko SS 2021. Брюки 770 грн., блуза 396 грн. / Фото: пресс-служба

Цветной деловой костюм

Как стать самой модной девушкой в офисе? Легко! Костюмы-двойки сочных цветов фуксии, синего, фиолетового, желтого и зеленого – лучшая униформа. Важно выбирать такие варианты с элегантным кроем и умеренной расслабленностью.

Носить яркие костюмы стоит с блузами нюдовых оттенков, и неброскими аксессуарами.

Камила Коэльо / Фото: instagram.com/camilacoelho

Алекса Чанг / Фото: Instagram Алекса Чанг

Алина Френдий / Фото: instagram.com/alina_frendiy

