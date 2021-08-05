Топ-5 трендових речей осені, які варто купити на сейлі вже зараз

Поки в магазинах тривають розпродажі на літні колекції, варто скористатися нагодою і розібратися в актуальних трендах прийдешньої осені. Як оновити гардероб та не залишитися без грошей в цій метушні, шикуючись в довгі черги, достатньо просто.
Вивчивши осінні колекції модних брендів, ми вибрали 5 трендових речей майбутнього сезону, які можна купити вже зараз на сейлі, щоб восени бути у всеозброєнні.
Блискуче плаття в стилі Періс Хілтон
У період локдаунів багато хто вибирав практичні домашні комплекти з легінс та футболок. Нарешті прийшла пора відмовитися від мінімалізму на користь чогось оптимістичного і грандіозного.
Гасло She is a Rich Girl, яке десятиліттями проповідує Періс Хілтон як не можна до речі. Беріть приклад з спадкоємиці готельної імперії і вибирайте блискучі сукні, що нагадують клубні варіанти.
Звичайно, якщо образ Періс для вас занадто екстравагантний, зверніть увагу на спокійні елегантні речі в пайєтках, як у Reserved.
Асиметричний топ
Асиметричні топи, що увійшли в моду ще два сезони тому, стали справжнім хітом і не збираються втрачати своєї актуальності. Предмет одягу з однієї вільної проймою, повністю відкриває плече, є в арсеналі таких модниць, як Белла Хадід і Хейлі Бібер.
Таку річ краще носити з класичними брюками, кюлотами, спідницею довжини міді. З аксесуарів підійдуть масивні сережки і фантазійні сумки.
Сорочка кольору фуксії
Схоже дизайнери втомилися від сірих буднів, викликаних пандемією і вирішили додати фарб в наш гардероб. Колір фуксія знову повернувся на подіуми. Сорочка оверсайз гарячого, навіть шокуючого, яскраво-рожевого кольору припала до смаку інфлюенсерам. Сміливо купуйте таку річ, адже вони будуть в моді ще як мінімум кілька років.
Топ + спідниця або брюки
Комплекти з укороченого топа і спідниці або брюк, що стали популярними цього літа, лише зміцнили свої позиції і будуть актуальні не тільки прийдешньої осені, але і в наступному році.
Трикотажні, з льону або бавовни, з оборками та бантами, з квітковими або екзотичними принтами, всі ці різноманітні варіанти гарні. У прохолодну погоду їх краще поєднувати з кардиганами, в'язаними оверсайз светрами і масивними черевиками.
Кольоровий діловий костюм
Як стати наймоднішою дівчиною в офісі? Легко! Костюми-двійки соковитих кольорів фуксії, синього, фіолетового, жовтого і зеленого – найкраща уніформа. Важливо вибирати такі варіанти з елегантним кроєм і помірним розслабленням.
Носити яскраві костюми варто з блузами нюдових відтінків, і непомітними аксесуарами.
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