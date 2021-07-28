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Как обновить гардероб и не остаться без денег – советы стилиста

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
28 июля, 14:14
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Если вам показалось, что зависимые от вещей только женщины, то вы ошибаетесь. Просто у мужчин другие привычки, – объясняет психолог
Как обновить гардероб и не остаться без денег
Как обновить гардероб и не остаться без денег / Фото: Сегодня

Важно позаботиться о своем базовом гардеробе, уверен стилист Максим Нетребко, ведь это основа, а дальше уже можно добавлять интересные детали. Почему мы часто покупаем то, чего не носим, ​​и как все же грамотно обновлять гардероб – далее в материале.

Мы также выяснили, как организовать правильный шопинг: лайфхаки от стилиста.

Сколько украинцы тратят на обновки

Госстат посчитал, что в прошлом году украинцы набили свои шкафы обновами в среднем на 5500 тысяч гривен каждый. Больше всего закупились жители крупных городов, меньше – глубинки.

Но не всем расходы на одежду и обувь были по средствам, – это видно по статистике.

Почему люди готовы много платить за одежду

По словам психолога Валентина Кима, недостатки собственного статуса люди пытаются компенсировать это счет одежды. И это очень плохо, потому что мы не меняемся внутри, мы не меняем себя, свое поведение, свои привычки.

Как организовать шопинг
Как организовать шопинг / Фото: Unsplash

В тренде

Почему потребительская корзина украинцев шокирует стилистов

Потребительскую корзину, которую в этом году утвердили в правительстве, так мала, что шокирует стилистов:

  1. Для мужчин полагается купить с одежды – брюки, костюм, джемпер, галстук, 6 трусов, носки и 2 майки с плавками.
  2. Для женщин полагается купить – столько же нижнего белья и еще купальник, капроновые колготки в год, брюки – раз в 4 года, зимние сапоги – одна пара на 3 года и туфли – на 2 года.

Персональный стилист Максим Нетребко, говорит, что это очень мало и называет правила базового гардероба:

  • джинсы,
  • рубашка,
  • топ или футболка,
  • тренч или джинсовка,
  • и обувь на выбор: что в жизни больше необходимо кроссовки или туфли.

Стилист предполагает, что в 5 тысяч гривен можно вложиться.

Как избавиться от моли
Как избавиться от моли / Фото: Pexels

Тем временем Елена Зеленская повторила свой образ с Книжного Арсенала. Так же делают Джилл Байден и Кейт Миддлтон.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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