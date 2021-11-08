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ТОП-3 ошибки в образе, которые вас старят – мнение стилиста

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
8 ноября, 16:03
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"Что сегодня надеть?" – этот вопрос мы задаем себе чуть ли не каждый день. Ведущий канала "Украина" Юрий Царев рассказал в мейковер-шоу "Я везу тобі красу", какие самые распространенные ошибки делают девушки
Основные правила стиля, которыми стоит руководствоваться
Основные правила стиля, которыми стоит руководствоваться / Фото: Imdb.com

Как не стать жертвой моды и не выглядеть нелепо. Разбираемся вместе со стилистом.

Ведущий канала "Украина" Юрий Царев
Ведущий канала "Украина" Юрий Царев / Фото: пресс-служба

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Первая ошибка

Чем ярче я буду выглядеть – тем быстрее меня заметят мужчины

Одна из героинь шоу, которая одевалась броско, сказала ведущему канала "Украина":

Даже самки в природе выглядят намного ярче самцов, чтобы те их увидели.

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Девушки порой хотят ослепить мужчину своим образом, но эффект от этого совершенно противоположный. Мужчины за блестками, стразами и множеством разных деталей и красок не видят главное – саму девушку.

Вторая ошибка

В моем гардеробе только винтажные вещи

Они могут быть в гардеробе, однако такие вещи носят на определенные мероприятия, где винтаж уместен. Но если это повседневная одежда, то она прибавляет возраст.

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Иногда такое впечатление, что девушка достала бабушкин сундук, – признался Юрий Царев.

Самый простой вариант взглянуть на вещь другими глазами – это предложить подруге или знакомой, которая младше вас на 3-5 лет, надеть винтажную вещь. Тогда вы увидите, уместно ли носить ее каждый день.

Третья ошибка

У меня есть одежда на 2-3 размера меньше, которую я надену, когда похудею

Забудьте про то, что можно покупать себе вещи, которые вы наденете, как только сбросите лишний вес. Они не мотивируют меняться. Чтобы чувствовать себя именно сейчас красивой, нужно выбирать вещи своего размера. Тогда появляется ощущение: "Я и так красивая". А вещи для похудения в будущем – это как укор, что вы пока не та, кем хотите стать".

Смотрите новый выпуск программы "Я везу тобі красу":

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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