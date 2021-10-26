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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Выбираем трендовый шарф – советы стилиста

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
26 октября, 14:03
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Шарф – это очень важный элемент стиля, благодаря которому можно дополнить и расставить акценты в образе. Для этого стоит разобраться в классификации аксессуаров и выбрать для себя свой идеальный шарф
Самые трендовые шарфы сезона осень-зима 2021
Самые трендовые шарфы сезона осень-зима 2021 / Фото: Zara, stradivarius.com

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", Мария Мельник и Анатолий Анатолич узнали, на что стоит обратить внимание при выборе модного аксессуара сезона осень-зима 2021.

Собрали четыре варианта самых трендовых шарфов для холодного сезона.

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Палантин

Классический палантин подойдет под пальто и тренчи.

Палантин подойдет под любой классический образ, более того, его могут носить как женщины, так и мужчины. Поэтому он должен быть на полке у каждого! – комментирует дизайнер Татьяна Туча в программе "Ранок з Україною".

Шарф Reserved (599 грн)
Шарф Reserved (599 грн) / Фото: reserved.com/

Вязаный шарф

Особое место в холодное время занимают вязаные шарфы. Эксперт отмечает – такие прекрасно сочетаются с вязаными головными уборами, при этом не обязательно должен повторяться узор, главное – цвет.

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Шафр Zara (999 грн)
Шафр Zara (999 грн) / Фото: zara.com

Еще два модных аксессуары сезона, которые называют универсальными, ведь их можно надевать как шарф и как шапку.

Короткий шарф баф и более длинный – снуд

Снуд можно носить, накинув на шею. Можно несколько раз навязать вокруг шеи и даже накинуть на голову. Благодаря такому аксессуару вам будет теплее, однако удастся сохранить прическу и объем, – советует дизайнер.

Шарф Without (328 грн)
Шарф Without (328 грн) / Фото: garne.com.ua

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Кашемировые шарфы в клетку

Абсолютный тренд сезона. Такой шарф можно выбирать ярких цветов или более спокойных пастельных. Аксессуар прекрасно сочетается со спортивным и кэжуал стилем.

Шафр Stradivarius (599 грн)
Шафр Stradivarius (599 грн) / Фото: stradivarius.com

Трендовые оттенки

Что касается цветов, в этом сезоне эксперты советуют выбирать нежно-голубой, цвета тыквы, марсала, изумрудный, и конечно же, базовые оттенки белого, серого и бежевого.

Шарф Mango (999 грн)
Шарф Mango (999 грн) / Фото: shop.mango.com/

А еще, оказывается, правильно подобрав этот аксессуар, можно визуально скорректировать фигуру.

Если хотите выглядеть стройнее, выбирайте классический палантин. Просто накиньте его на шею и распределите так, чтобы концы свисали равномерно. Это выглядит гармонично и стильно. Можно одну сторону опустить, а другая немного поднимется. Также палантин можно фиксировать широким поясом – это выглядит красиво, к тому же, это считается трендом сезона, – рассказала Татьяна Туча в эфире канала "Украина".

Что не стоит делать, так это одевать объемные шарфы или закручивать их в несколько слоев женщинам с пышными формами – так ваша грудь может казаться еще больше.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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