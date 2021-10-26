Выбираем трендовый шарф – советы стилиста

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", Мария Мельник и Анатолий Анатолич узнали, на что стоит обратить внимание при выборе модного аксессуара сезона осень-зима 2021.
Собрали четыре варианта самых трендовых шарфов для холодного сезона.
Палантин
Классический палантин подойдет под пальто и тренчи.
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Палантин подойдет под любой классический образ, более того, его могут носить как женщины, так и мужчины. Поэтому он должен быть на полке у каждого! – комментирует дизайнер Татьяна Туча в программе "Ранок з Україною".
Вязаный шарф
Особое место в холодное время занимают вязаные шарфы. Эксперт отмечает – такие прекрасно сочетаются с вязаными головными уборами, при этом не обязательно должен повторяться узор, главное – цвет.
Еще два модных аксессуары сезона, которые называют универсальными, ведь их можно надевать как шарф и как шапку.
Короткий шарф баф и более длинный – снуд
Снуд можно носить, накинув на шею. Можно несколько раз навязать вокруг шеи и даже накинуть на голову. Благодаря такому аксессуару вам будет теплее, однако удастся сохранить прическу и объем, – советует дизайнер.
Кашемировые шарфы в клетку
Абсолютный тренд сезона. Такой шарф можно выбирать ярких цветов или более спокойных пастельных. Аксессуар прекрасно сочетается со спортивным и кэжуал стилем.
Трендовые оттенки
Что касается цветов, в этом сезоне эксперты советуют выбирать нежно-голубой, цвета тыквы, марсала, изумрудный, и конечно же, базовые оттенки белого, серого и бежевого.
А еще, оказывается, правильно подобрав этот аксессуар, можно визуально скорректировать фигуру.
Если хотите выглядеть стройнее, выбирайте классический палантин. Просто накиньте его на шею и распределите так, чтобы концы свисали равномерно. Это выглядит гармонично и стильно. Можно одну сторону опустить, а другая немного поднимется. Также палантин можно фиксировать широким поясом – это выглядит красиво, к тому же, это считается трендом сезона, – рассказала Татьяна Туча в эфире канала "Украина".
Что не стоит делать, так это одевать объемные шарфы или закручивать их в несколько слоев женщинам с пышными формами – так ваша грудь может казаться еще больше.
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