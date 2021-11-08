ТОП-3 помилки в образі, які вас старять – думка стиліста

"Що сьогодні вдягнути?" – це питання ми ставимо собі мало не щодня. Ведучий каналу "Україна" Юрій Царьов розповів у мейковер-шоу "Я везу тобі красу", які найпоширеніші помилки роблять дівчата

Основні правила стилю, якими варто керуватися / Фото: Imdb.com

Як не стати жертвою моди та не виглядати безглуздо. Розбираємось разом зі стилістом.

Ведучий каналу "Україна" Юрій Царьов / Фото: пресслужба

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Перша помилка

Чим яскравіше я виглядатиму – тим швидше мене помітять чоловіки

Одна з героїнь шоу, яка одягалася вкрай помітно, сказала ведучому каналу "Україна":

Навіть самки в природі виглядають набагато яскравішими за самців, щоб ті їх побачили.

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Дівчата часом хочуть засліпити чоловіка своїм образом, але ефект від цього зовсім протилежний. Чоловіки за блискітками, стразами та безліччю різних деталей та фарб не бачать головне – саму дівчину.

Друга помилка

У моєму гардеробі лише вінтажні речі

Вони можуть бути в гардеробі, проте такі речі носять на певні заходи, де вінтаж доречний. Але якщо це повсякденний одяг, то він додає віку.

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Іноді таке враження, що дівчина дістала бабусину скриню, – зізнався Юрій Царьов.

Найпростіший варіант поглянути на річ іншими очима – це запропонувати подрузі або знайомій, яка молодша за вас на 3-5 років, одягнути вінтажну річ. Тоді ви побачите, чи доречно носити її щодня.

Третя помилка

У мене є одяг на 2-3 розміри менше, який я одягну, коли схудну

Забудьте про те, що можна купувати собі речі, які ви одягнете, як тільки скинете зайву вагу. Вони не мотивують змінюватись. Щоб почуватися саме зараз гарною, потрібно вибирати речі свого розміру. Тоді з'являється відчуття: "Я і так гарна". А речі для схуднення в майбутньому – це як докір, що ви поки що не та, ким хочете стати.

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