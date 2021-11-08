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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

ТОП-3 помилки в образі, які вас старять – думка стиліста

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 листопада, 16:03
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"Що сьогодні вдягнути?" – це питання ми ставимо собі мало не щодня. Ведучий каналу "Україна" Юрій Царьов розповів у мейковер-шоу "Я везу тобі красу", які найпоширеніші помилки роблять дівчата
Основні правила стилю, якими варто керуватися
Основні правила стилю, якими варто керуватися / Фото: Imdb.com

Як не стати жертвою моди та не виглядати безглуздо. Розбираємось разом зі стилістом.

Ведучий каналу "Україна" Юрій Царьов
Ведучий каналу "Україна" Юрій Царьов / Фото: пресслужба

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Перша помилка

Чим яскравіше я виглядатиму – тим швидше мене помітять чоловіки

Одна з героїнь шоу, яка одягалася вкрай помітно, сказала ведучому каналу "Україна":

Навіть самки в природі виглядають набагато яскравішими за самців, щоб ті їх побачили.

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Дівчата часом хочуть засліпити чоловіка своїм образом, але ефект від цього зовсім протилежний. Чоловіки за блискітками, стразами та безліччю різних деталей та фарб не бачать головне – саму дівчину.

Друга помилка

У моєму гардеробі лише вінтажні речі

Вони можуть бути в гардеробі, проте такі речі носять на певні заходи, де вінтаж доречний. Але якщо це повсякденний одяг, то він додає віку.

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Іноді таке враження, що дівчина дістала бабусину скриню, – зізнався Юрій Царьов.

Найпростіший варіант поглянути на річ іншими очима – це запропонувати подрузі або знайомій, яка молодша за вас на 3-5 років, одягнути вінтажну річ. Тоді ви побачите, чи доречно носити її щодня.

Третя помилка

У мене є одяг на 2-3 розміри менше, який я одягну, коли схудну

Забудьте про те, що можна купувати собі речі, які ви одягнете, як тільки скинете зайву вагу. Вони не мотивують змінюватись. Щоб почуватися саме зараз гарною, потрібно вибирати речі свого розміру. Тоді з'являється відчуття: "Я і так гарна". А речі для схуднення в майбутньому – це як докір, що ви поки що не та, ким хочете стати.

Дивіться новий випуск програми "Я везу тобі красу" :

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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