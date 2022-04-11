Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц: самые красивые гости церемонии

Сногсшибательные мини, классика и элегантность, сексуальные разрезы и все цвета радуги. Голливудские знаменитости старались выглядеть шикарно на свадьбе года

Модные образы знаменитостей на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / Фото: Коллаж: Сегодня

На выходных состоялось самое ожидаемое светское событие года – свадьба Бруклина Бекхэме и Николы Пельтц. Мы рассматривали в деталях образ невесты, созданный креативным директором Valentino Пьерпаоло Пиччоли.

Эксклюзивное право на проведение съемки и публикацию фотографий получил британский Vogue. Звездные гости уже начали публиковать снимки со свадьбы года, как ее уже окрестили международные СМИ.

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Собрали шикарные выходы звезд, которые блистали на уровне с молодоженами.

Особого внимания заслуживают образы родителей жениха – Виктории и Дэвида Бекхэм. Так, Вики появилась в элегантном платье цвета металлик, которое находится на грани дерзости и классики. Наряд в бельевом стиле выглядел непринужденно и шикарно. На свадьбу сына Виктория надела платье собственного дизайна для бренда Victoria Beckham.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: British Vogue

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Также в платье бренда Victoria Beckham появилась на событии и лучшая подруга Виктории – актриса Ева Лонгория.

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Эффектные образы выбрали и звездные сестры-теннисистки – Серена и Винус Уильямс. Так как свадьбу праздновали три дня, наряды гости меняли со скоростью света.

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Серена Уильямс / Фото: instagram.com/serenawilliams

Винус Уильямс / Фото: instagram.com/venuswilliams/

Винус Уильямс / Фото: instagram.com/venuswilliams/

Винус Уильямс / Фото: instagram.com/venuswilliams/

Мама Николы, Клаудия Хеффнер Пельтц / Фото: Vogue

К слову, смокинг Бруклину Бекхэму, его отцу Дэвиду и братьям Ромео и Крузу создали в ателье Dior.

Ромео, Бруклин, Круз и Дэвид Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham

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