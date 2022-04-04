Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Зеленская о муже

Помощь доктора

Платья Оскара-2022

Статус беженца

Готовим борщ в ЕС
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Мика Ньютон, Леди Гага и многие другие звезды на красной дорожке Грэмми 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 09:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этом году церемония после длительного перерыва все-таки состоялась. Одним из самых ярких и значимых моментов стало посвящение Украине
В чем звезды пришли на церемонию Грэмми 2022
В чем звезды пришли на церемонию Грэмми 2022 / Фото: Getty Images

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоялась 64-я церемония награждения "Грэмми". Главное событие в музыкальной индустрии должно было состояться 31 января 2022 года, но из-за пандемии было перенесено. Вчера же событие прошло в полноценном формате в MGM Grand Garden Arena.

Знаменитости, артисты и музыканты прибыли на красную дорожку, чтобы продемонстрировать лучшие наряды, за которыми так давно соскучились из-за локдаунов.

Реклама

Крисси Тейген в Nicole + Felicia Couture вместе с Джоном Леджендом
Крисси Тейген в Nicole + Felicia Couture вместе с Джоном Леджендом / Фото: Getty Images

После событий в Украине, войны, которая терзает нашу страну, выходы знаменитостей выглядят как новости из параллельной реальности. Но пять минут, потраченных на то, чтобы хоть немного отвлечься от ужасов "русского мира", способны помочь не впасть в депрессию.

Мишель Заунер в Valentino Couture
Мишель Заунер в Valentino Couture / Фото: Getty Images

Реклама

Собрали самые яркие выходы на красной дорожке Грэмми 2022. В этом году церемония прошла с особым мотивом. В отличие от "Оскара", где организаторы были слишком напуганы и вовсю пытались не обидеть россиян, на Грэмми решили поддержать украинцев. Организаторы предоставили слово президенту Украины Владимиру Зеленскому, после которого было невероятно трогательное выступление Джона Ледженда и Мики Ньютон.

К слову, украинская певица появилась на красной дорожке в черном вечернем платье в пол. Украшено оно было сине-желтой ленточкой.

Мика Ньютон
Мика Ньютон / Фото: Getty Images

Реклама

В основном же знаменитости предпочли выбрать для события яркие наряды от кутюр. Внимания заслуживает Дуа Липа, которая словно косплеила наряд Донателлы Версаче 1992-го. Получилось эффектно.

Дуа Липа в Versace
Дуа Липа в Versace / Фото: Getty Images

Билли Айлиш в Rick Owens продолжает фанатеть от черного и балахонов
Билли Айлиш в Rick Owens продолжает фанатеть от черного и балахонов / Фото: Getty Images

Джастин Бибер в Balenciaga и Хейли в Saint Laurent
Джастин Бибер в Balenciaga и Хейли в Saint Laurent / Фото: Getty Images

Леди Гага в Armani Prive
Леди Гага в Armani Prive / Фото: Getty Images

Джаред Лето в Gucci
Джаред Лето в Gucci / Фото: Getty Images

Донателла Версаче в Versace
Донателла Версаче в Versace / Фото: Getty Images

Megan Thee Stallion в Roberto Cavalli
Megan Thee Stallion в Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Пэрис Хилтон в Atelier Zuhra
Пэрис Хилтон в Atelier Zuhra / Фото: Getty Images

Ленни Кравиц
Ленни Кравиц / Фото: Getty Images

Синтия Эриво в Louis Vuitton
Синтия Эриво в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Кортни Кардашьян в Et Ochs и Трэвис Бэйкер в Givenchy
Кортни Кардашьян в Et Ochs и Трэвис Бэйкер в Givenchy / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали о лучших и худших нарядах на церемонии "Оскар 2022".

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять