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Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц: найкрасивіші гості церемонії

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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11 квітня, 20:30
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Найкоротші міні, класика та елегантність, сексуальні розрізи та всі кольори веселки. Голлівудські знаменитості намагалися виглядати шикарно на весіллі року
Модні образи знаменитостей на весіллі Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц
Модні образи знаменитостей на весіллі Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото: Колаж: Сьогодні

На вихідних відбулася найочікуваніша світська подія року – весілля Брукліна Бекхеме та Ніколи Пельтц. Ми розглядали у деталях образ нареченої, створений креативним директором Valentino П'єрпаоло Піччолі.

Ексклюзивне право на проведення зйомки та публікацію фотографій отримав британський Vogue. Зіркові гості вже почали публікувати знімки з весілля року, як його вже охрестили міжнародні ЗМІ.

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Зібрали шикарні виходи зірок, які сяяли на рівні з молодятами.

На особливу увагу заслуговують образи батьків нареченого – Вікторії та Девіда Бекхем. Так, Вікі з'явилася в елегантній сукні кольору металік, яка знаходиться на межі зухвалості та класики. Вбрання в стилі білизни виглядало невимушено і шикарно. На весілля сина Вікторія одягла сукню власного дизайну для бренду Victoria Beckham.

Вікторія та Девід Бекхем
Вікторія та Девід Бекхем / Фото: British Vogue

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Також у сукні бренду Victoria Beckham з'явилася на події і найкраща подруга Вікторії – актриса Єва Лонгорія.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Ефектні образи обрали і зіркові сестри-тенісистки – Серена та Вінус Вільямс. Оскільки весілля святкували три дні, вбрання гості змінювали зі швидкістю світла.

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Серена Вільямс
Серена Вільямс / Фото: instagram.com/serenawilliams

Вінус Вільямс
Вінус Вільямс / Фото: instagram.com/venuswilliams/

Вінус Вільямс
Вінус Вільямс / Фото: instagram.com/venuswilliams/

Вінус Вільямс
Вінус Вільямс / Фото: instagram.com/venuswilliams/

Мама Ніколи, Клаудія Хеффнер Пельтц
Мама Ніколи, Клаудія Хеффнер Пельтц / Фото: Vogue

До речі, смокінги Брукліну Бекхему, його батькові Девіду та братам Ромео та Крузу створили в ательє Dior.

Ромео, Бруклін, Круз та Девід Бекхем
Ромео, Бруклін, Круз та Девід Бекхем / Фото: instagram.com/davidbeckham

Дивіться, у чому прийшли зірки на церемонію Греммі 2022.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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