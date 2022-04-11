Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц: найкрасивіші гості церемонії

Найкоротші міні, класика та елегантність, сексуальні розрізи та всі кольори веселки. Голлівудські знаменитості намагалися виглядати шикарно на весіллі року

Модні образи знаменитостей на весіллі Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото: Колаж: Сьогодні

На вихідних відбулася найочікуваніша світська подія року – весілля Брукліна Бекхеме та Ніколи Пельтц. Ми розглядали у деталях образ нареченої, створений креативним директором Valentino П'єрпаоло Піччолі.

Ексклюзивне право на проведення зйомки та публікацію фотографій отримав британський Vogue. Зіркові гості вже почали публікувати знімки з весілля року, як його вже охрестили міжнародні ЗМІ.

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На особливу увагу заслуговують образи батьків нареченого – Вікторії та Девіда Бекхем. Так, Вікі з'явилася в елегантній сукні кольору металік, яка знаходиться на межі зухвалості та класики. Вбрання в стилі білизни виглядало невимушено і шикарно. На весілля сина Вікторія одягла сукню власного дизайну для бренду Victoria Beckham.

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: British Vogue

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Також у сукні бренду Victoria Beckham з'явилася на події і найкраща подруга Вікторії – актриса Єва Лонгорія.

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Ефектні образи обрали і зіркові сестри-тенісистки – Серена та Вінус Вільямс. Оскільки весілля святкували три дні, вбрання гості змінювали зі швидкістю світла.

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Серена Вільямс / Фото: instagram.com/serenawilliams

Вінус Вільямс / Фото: instagram.com/venuswilliams/

Вінус Вільямс / Фото: instagram.com/venuswilliams/

Вінус Вільямс / Фото: instagram.com/venuswilliams/

Мама Ніколи, Клаудія Хеффнер Пельтц / Фото: Vogue

До речі, смокінги Брукліну Бекхему, його батькові Девіду та братам Ромео та Крузу створили в ательє Dior.

Ромео, Бруклін, Круз та Девід Бекхем / Фото: instagram.com/davidbeckham

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