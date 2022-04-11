Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Мемы о россиянах

История Гимна Украины

Уход за волосами

Скандал с Тищенко

Украинцы в Польше

Зеленская о муже
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Образ дня: невеста Бруклина Бекхэма в кутюрном платье Valentino

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 апреля, 11:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пара молодоженов попросили гостей пожертвовать средства для помощи украинцам. Какую сумму удалось собрать неизвестно, но сообщается, что самым впечатляющим был взнос отца невесты американского миллиардера Нельсона Пельтца
Чем запомнились свадебные образы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Чем запомнились свадебные образы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / Фото: Коллаж: Сегодня

9 апреля сын Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин женился на дочери знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николе. Свадьба прошла в доме семьи Пельтц в Палм-Бич.

Для церемонии Никола надела платье Valentino Haute Couture, созданное для нее креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччолли. Эксклюзивный снимки с мероприятия были проданы американскому Vogue. Всем 500 гостям свадьбы было запрещено что-либо фотографировать и выкладывать в соцсети.

Реклама

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Vogue

Над образом невесты дизайнер работал почти два года. Никола и Бруклин объявили о своей помолвке 11 июня 2020 года и с тех пор вели подготовку к свадьбе. Сама невеста два раза приезжала на примерку платья в Рим, а также два раза встречалась с командой Valentino в США. Мастера ателье даже ездили в Майами, чтобы убедиться, что каждая деталь в самый важный день безупречна.

Никола Пельтц в кутюрном платье Valentino
Никола Пельтц в кутюрном платье Valentino / Фото: Vogue

Реклама

Платье выглядело изысканно и просто, его дополняли высокие перчатки из французского кружева, и классический шлейф. Сама Никола давно является поклонницей творчества Пиччолли, поэтому долго не думала о выборе дизайнера свадебного наряда.

Прическа и макияж Николы были сделаны в стиле образа Клаудии Шиффер в 90-х.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Vogue

Реклама

Одним из элементов тщательно спланированного свадебного наряда, было "что-то голубое" Николы — милое послание от ее матери, Клаудии Хеффнер Пельтц, вшитое в юбку ее платья Valentino. В качестве подарка мужу Пельц пришила к его свадебному костюм Dior этикетку, сделанную на заказ.

Никола с отцом, американским промышленником и миллиардером Нельсоном Пельтцем
Никола с отцом, американским промышленником и миллиардером Нельсоном Пельтцем / Фото: Vogue

Все дело в том, что Бруклин обожает ярлыки и этикетки.

Во время грандиозной свадьбы года пара молодоженов решила сделать доброе дело – Никола и Бруклин стали партнерами гуманитарного агентства Care и пригласили гостей сделать пожертвования от их имени, чтобы помочь людям в Украине.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Vogue

Американский Vogue сообщает, что родители невесты отдали значительную сумму для помощи украинцам.

Ранее мы рассказывали, что Valentino создали платье для Бейонсе для красной дорожки церемонии "Оскар".

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Когда лучше покинуть свой дом
Советы экспертов
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен знать каждый
История спасения
Читать
Мода и война
Андре Тан запустил sustainable-бренд одежды
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять