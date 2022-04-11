Образ дня: невеста Бруклина Бекхэма в кутюрном платье Valentino

Пара молодоженов попросили гостей пожертвовать средства для помощи украинцам. Какую сумму удалось собрать неизвестно, но сообщается, что самым впечатляющим был взнос отца невесты американского миллиардера Нельсона Пельтца

Чем запомнились свадебные образы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / Фото: Коллаж: Сегодня

9 апреля сын Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин женился на дочери знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николе. Свадьба прошла в доме семьи Пельтц в Палм-Бич.

Для церемонии Никола надела платье Valentino Haute Couture, созданное для нее креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччолли. Эксклюзивный снимки с мероприятия были проданы американскому Vogue. Всем 500 гостям свадьбы было запрещено что-либо фотографировать и выкладывать в соцсети.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Vogue

Над образом невесты дизайнер работал почти два года. Никола и Бруклин объявили о своей помолвке 11 июня 2020 года и с тех пор вели подготовку к свадьбе. Сама невеста два раза приезжала на примерку платья в Рим, а также два раза встречалась с командой Valentino в США. Мастера ателье даже ездили в Майами, чтобы убедиться, что каждая деталь в самый важный день безупречна.

Никола Пельтц в кутюрном платье Valentino / Фото: Vogue

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Платье выглядело изысканно и просто, его дополняли высокие перчатки из французского кружева, и классический шлейф. Сама Никола давно является поклонницей творчества Пиччолли, поэтому долго не думала о выборе дизайнера свадебного наряда.

Прическа и макияж Николы были сделаны в стиле образа Клаудии Шиффер в 90-х.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Vogue

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Одним из элементов тщательно спланированного свадебного наряда, было "что-то голубое" Николы — милое послание от ее матери, Клаудии Хеффнер Пельтц, вшитое в юбку ее платья Valentino. В качестве подарка мужу Пельц пришила к его свадебному костюм Dior этикетку, сделанную на заказ.

Никола с отцом, американским промышленником и миллиардером Нельсоном Пельтцем / Фото: Vogue

Все дело в том, что Бруклин обожает ярлыки и этикетки.

Во время грандиозной свадьбы года пара молодоженов решила сделать доброе дело – Никола и Бруклин стали партнерами гуманитарного агентства Care и пригласили гостей сделать пожертвования от их имени, чтобы помочь людям в Украине.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Vogue

Американский Vogue сообщает, что родители невесты отдали значительную сумму для помощи украинцам.

Ранее мы рассказывали, что Valentino создали платье для Бейонсе для красной дорожки церемонии "Оскар".