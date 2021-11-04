Смотрите: полицейский из "Игры в кальмара" актер Ви Ха Джун в очень красивой съемке для корейского глянца (фото)

Южнокорейский актер Ви Ха Джун, известный по роли полицейского в самом популярном сериале Netflix "Игра в кальмара", стал героем модной съемки.
30-летний артист снялся для ноябрьского номера корейского издания Dazed.
Ви Ха Джун позировал в ювелирных украшениях с драгоценными камнями и бриллиантами Tiffany & Co., а также в вещах от Berluti, Off-White™ и корейских брендов.
Напомним, Ви Ха Джун родился на острове Соандо в Южной Корее. Парень рос на ферме по выращиванию моллюсков, которую содержала его семья. После того, как он закончил университет по специальности театр и кино, подрабатывал моделью.
Дебютировал в кино в 2012 году, сыграв главную роль в короткометражном фильме "Мир с ними".
Сейчас за жизнью Ви Ха Джун в Instagram следят более 9,3 миллиона подписчиков.
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