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Дивіться: поліцейський із "Гри в кальмара" актор Ві Ха Джун у дуже гарній зйомці для корейського глянцю (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
4 листопада, 18:05
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30-річний актор позував в прикрасах та речах з останніх колекцій модних брендів сезону осінь-зима 2021
Ві Ха Джун знявся для листопадового номера корейського Dazed
Ві Ха Джун знявся для листопадового номера корейського Dazed / Фото: Dazed

Південнокорейський актор Ві Ха Джун, відомий за роллю поліцейського у найпопулярнішому серіалі Netflix "Гра в кальмара ", став героєм модної зйомки.

30-річний артист знявся для листопадового номера корейського видання Dazed.

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Ві Ха Джун позував в ювелірних прикрасах з коштовним камінням та діамантами Tiffany & Co., а також у речах від Berluti, Off-White™ та корейських брендів.

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Нагадаємо, Ві Ха Джун народився на острові Соандо у Південній Кореї. Хлопець ріс на фермі з вирощування молюсків, якою управляла його родина. Після того, як він закінчив університет за спеціальністю театр та кіно, підробляв моделлю.

Актор Ві Ха Джун в зйомці Dazed
Актор Ві Ха Джун в зйомці Dazed / Фото: Dazed

Дебютував у кіно у 2012 році, зігравши головну роль у короткометражному фільмі "Світ з ними".

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Зараз за життям Ві Ха Джун в Instagram стежать понад 9,3 мільйона підписників.

Ві Ха Джун у зйомці корейського Dazed / Фото: Dazed
Ві Ха Джун у зйомці корейського Dazed / Фото: Dazed
Ві Ха Джун у зйомці корейського Dazed / Фото: Dazed
Ві Ха Джун у зйомці корейського Dazed / Фото: Dazed
Ві Ха Джун у зйомці корейського Dazed / Фото: Dazed
Ві Ха Джун у зйомці корейського Dazed / Фото: Dazed
Ві Ха Джун у зйомці корейського Dazed / Фото: Dazed
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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