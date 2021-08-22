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Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов ко Дню Независимости

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
22 августа, 15:39
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Вышиванки выбирают не только украинские звезды, но и мировые. Учимся создавать классный look в этностиле.
Как стильно выглядеть в вышиванке
Как стильно выглядеть в вышиванке / Фото: Instagram

Ежегодно День Независимости Украины отмечается 24 августа. Мы уже рассказывали, где купить красивую вышиванку. В этом же материале рассмотрим варианты разных образов с главным элементом национального костюма.

С чем носить вышиванку

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Сорочки с традиционными украинскими узорами продолжают быть в тренде и с каждым годом завоевывают все больше сердец самых изысканных модниц. Вышиванки выбирают не только украинки, но и мировые знаменитости.

Деми Мур в вышиванке
Деми Мур в вышиванке / Фото: Скриншот из видео

Традиционный украинский наряд смотрится эффектно с абсолютно разными предметами гардероба, потому что вышиванки универсальны. Сорочки отлично сочетаются как с джинсами-скинни или бойфрендами, так и с джинсовыми шортами и более классическими брюками.

С чем сочетать вышиванку: модные идеи
С чем сочетать вышиванку: модные идеи / Фото: Pinterest

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Из обуви подойдут любые сандалии, босоножки и эспадрильи, а также любимые кеды или кроссовки.

Главное правило: светлые и яркие вышиванки лучше выбирать на лето, а сорочки более темных и приглушенных цветов хорошо подойдут для осени и межсезонья. И, конечно, самым трендовым остается лен, а особенно вышиванки из такой ткани с белой вышивкой.

20 образов с вышиванками

Ко Дню Независимости 2021 мы подобрали несколько эффектных образов с вышиванками, которые помогут вдохновить на создание собственных непревзойденных луков.

День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
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Также стоит отметить, что благодаря креативным идеям дизайнеров в мир моды врываются необычные модели – вышиванки-блузки или прозрачные фасоны. Чем более необычный формат вышиванки, тем круче она смотрится.

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Смотрите в сюжете, кто из звезд любит носить вышиванки:

Смотрите также 5 стильных примеров, как носить белую рубашку.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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