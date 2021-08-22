Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов ко Дню Независимости

Сорочки с традиционными украинскими узорами продолжают быть в тренде и с каждым годом завоевывают все больше сердец самых изысканных модниц. Вышиванки выбирают не только украинки, но и мировые знаменитости.
Деми Мур в вышиванке / Фото: Скриншот из видео
Традиционный украинский наряд смотрится эффектно с абсолютно разными предметами гардероба, потому что вышиванки универсальны. Сорочки отлично сочетаются как с джинсами-скинни или бойфрендами, так и с джинсовыми шортами и более классическими брюками.
С чем сочетать вышиванку: модные идеи / Фото: Pinterest
Реклама
Из обуви подойдут любые сандалии, босоножки и эспадрильи, а также любимые кеды или кроссовки.
Главное правило: светлые и яркие вышиванки лучше выбирать на лето, а сорочки более темных и приглушенных цветов хорошо подойдут для осени и межсезонья. И, конечно, самым трендовым остается лен, а особенно вышиванки из такой ткани с белой вышивкой.
20 образов с вышиванками
Ко Дню Независимости 2021 мы подобрали несколько эффектных образов с вышиванками, которые помогут вдохновить на создание собственных непревзойденных луков.
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/
1/20
Также стоит отметить, что благодаря креативным идеям дизайнеров в мир моды врываются необычные модели – вышиванки-блузки или прозрачные фасоны. Чем более необычный формат вышиванки, тем круче она смотрится.
Реклама
Смотрите в сюжете, кто из звезд любит носить вышиванки:
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.