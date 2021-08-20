5 стильных примеров, как носить белую рубашку в 2021-м (фото)

Вещь, которая перекочевала из классического гардероба офисных работниц и стала незаменимой в образе самых стильных женщин мира. Читайте в нашем материале

Ирина Шейк, Роузи Хантингтон-Уайтли, Эшли Грэм / Фото: Getty Images, instagram.com/ashleygraham, instagram.com/rosiehw

Если вы спросите, с чем носить белую рубашку оверсайз, чаще вы услышите ответ: "юбка-карандаш" или "пара классических черных брюк". Такую вещь можно быстро погладить, а надевают ее обычно для собеседований или заседаний совета директоров.

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Мы решили вдохновиться образами знаменитостей, которые перепрофилировали этот предмет гардероба из офисной одежды в универсальную и стильную вещь.

Читайте, как носить белую рубашку оверсайз в 2021-м году, чтобы выглядеть стильно, модно и молодежно.

Расслабленный офисный шик

Выглядеть безупречно на работе в оверсайз рубашке достаточно просто. Берите пример с законодательниц трендов Кендалл Дженнер и Роузи Хантингтон-Уайтли. Надевайте белую футболку, топ или майку в паре со свободными брюками песочных оттенков. Белую рубашку накиньте как кардиган. Из обуви лучше выбрать босоножки либо сандалии с тонкими ремешками.

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Бодипозитив

Обладательницам пышных форм не стоит отказываться носить вещи оверсайз. Стереотипное мнение о том, что такая одежда еще больше утяжелит образ, в пух и прах разнесла плюс-сайз модель Эшли Грэм. Звезда опубликовала в своем Instagram селфи в зеркале, где запечатлела себя в белом тотал-лук.

Эшли надела свободную белую рубашку поверх черного бюстгальтера, заправив ее в белые джинсы. Верхние пуговицы модель оставила расстегнутыми. Возьмите на заметку.

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Топ поверх рубашки

Многослойность – самый горячий тренд последних сезонов, который успешно эксплуатируют модные бренды. Надевайте укороченные топы поверх длинных белых рубашек вместе с леггинсами, скинни джинсами, шортами и юбками. Главное правило – верх и низ должны быть одного цвета.

Хлопковая рубашка Mango (1199 грн.) / Фото: shop.mango.com/

Акцент на талии

Если вы не готовы экспериментировать либо являетесь приверженкой классического стиля, разнообразить лук с удлиненной белой рубашкой можно с помощью ремня либо поясной сумки.

Рубашка под пояс Anna Yakovenko (1144 грн.) / Фото: annayakovenko.com

С мини-платьями

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Платья для вечеринок можно и нужно носить в повседневной жизни, сочетая их с легкой хлопковой рубашкой оверсайз. Вдохновляйтесь образом, как у Ирины Шейк.

Свободная рубашка с длинным рукавом согреет вас, когда вы находитесь в помещении, где работает кондиционер. К тому же, она скроет оголенные участки тела, чтобы образ не казался слишком откровенным.

Ирина Шейк / Фото: Getty Images

Смотрите в ролике о новой интерпретации классической рубашки:

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