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Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
20 августа, 19:20
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24 августа наша страна отпразднует 30-летие независимости Украины. Рассказываем в материале, какую вышиванку выбрать и где купить самую красивую
Вышиванки "Вільні люди" и Etnodin
Вышиванки "Вільні люди" и Etnodin / Фото: instagram.com/etnodim/

Приближается день рождения страны, а это значит, что пора подумать о традиционной одежде на праздник. Ранее мы рассказывали, с чем носить вышиванки. Теперь же разберемся, где купить самые стильные варианты.

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Мы сделали подборку украинских брендов, которые создают вышиванки на любой вкус.

Varenyky Fashion

Этот бренд успешно объединяет в себе современные мировые тренды с вековыми народными традициями. А все узоры, нанесенные на его одежду, создаются совместно с этнологами, и являются теми самыми оберегами, которые использовали наши предки, наделяя их магическими способностями охранять своего владельца.

Вышиванка Varenyky Fashion (9500 грн.)
Вышиванка Varenyky Fashion (9500 грн.) / Фото: facebook.com/varenykyfashion

Поэтому, если вы хоть немного верите в силу таких вещей, эти вышиванки должны появиться в вашем шкафу. И каждый раз, надевая такую, вы будете читать ее орнамент, ведь каждый вышитый символ имеет особое значение. Цветы означают красоту, звезды – счастье, сердца и лебеди – любовь.

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Платье Varenyky Fashion (12 300 грн)
Платье Varenyky Fashion (12 300 грн) / Фото: facebook.com/varenykyfashion

Для своей одежды Varenyky Fashion используют исключительно натуральные ткани и нитки. Каждый образец создается вручную, а сочетания цветов варьируются от классических черного, белого и красного до таких редких, как индиго или пудровый. Цена на вышиванки и платья начинается от 5 тысяч гривен.

Еtnodim

История бренда насчитывает уже более десяти лет. Он имеет собственное производство и специализируется на продаже изделий исключительно ручной работы. Вся одежда изготавливается из натуральных тканей, в частности льна, а орнаменты имеют многовековую историю.

Платье Etnodim (6200 грн)
Платье Etnodim (6200 грн) / Фото: instagram.com/etnodim/

По словам создателей, они стремятся приобщиться к возрождению украинских традиций, создавая современную одежду с оглядкой на опыт прошлых поколений. Не исключено, что именно благодаря таким энтузиастам вышиванка стала мировым трендом.

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Вышиванка Etnodim (2800 грн)
Вышиванка Etnodim (2800 грн) / Фото: instagram.com/etnodim/

В Еtnodim можно купить женскую вышиванку, а также одежду для детей и мужчин. Цены на вышитые рубашки и платья стартуют от 1980 грн.

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"Вільні люди"

Мастерская вышиванок "Вільні люди" производит традиционную одежду в национальном украинском стиле для женщин и мужчин. Как заявляют сами создатели, целью бренда является возрождение забытых традиций и осознание себя современным поколением предков народа с давними глубокими культурными корнями.

Вышиванка "Вільні люди" (2150 грн)
Вышиванка "Вільні люди" (2150 грн) / Фото: instagram.com/vishivanku_vilni_ludi/

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Вся одежда производится исключительно из натурального льна. Цены на изделия стартуют от 1450 гривен.

Кимоно "Вільні люди" (2680 грн)
Кимоно "Вільні люди" (2680 грн) / Фото: instagram.com/vishivanku_vilni_ludi/

FOBERINI

Специалисты этого бренда, разумеется, также стараются переосмыслить древние традиции при помощи современного дизайна. Создавая свои вышитые блузки, платья, юбки и комбинезоны, в FOBERINI используют натуральный шелк, лен и шерсть. А также натуральные нити и ракушки для пуговиц.

Рубашка для мальчиков Foberini (4200 грн)
Рубашка для мальчиков Foberini (4200 грн) / Фото: facebook.com/foberini

Здесь тоже считают, что все вещи несут в себе мощную энергетику и хранят зашифрованные обереги. Купить и рубашку, и платье можно от 3 тысяч гривен. В ассортименте есть также мужские вышиванки.

Платье Foberini (19 600 грн)
Платье Foberini (19 600 грн) / Фото: facebook.com/foberini

Plahta

Магазин-ателье, в котором для вас пошьют все, что захотите. Помимо вышиванок для всей семьи, здесь создают вышитые галстуки и верхнюю одежду. А узоры можно выбрать как классические, так и авторские.

Анастасия Приходько в платье Plahta (10 660 грн)
Анастасия Приходько в платье Plahta (10 660 грн) / Фото: facebook.com/plahta

Обилие цветовых сочетаний бренда может свести вас с ума. Поэтому приготовьтесь к тому, что зайдя в магазин или на сайт хотя бы раз, просто выйти оттуда с пустыми руками уже не получится. Цены стартуют от 5 тысяч гривен.

Платье Plahta (10 660 грн.)
Платье Plahta (10 660 грн.) / Фото: facebook.com/plahta

Смотрите в ролике, как и когда вышиванка стала модной:

Ранее мы рассказывали, как украинская вышиванка стала мировым фэшн-трендом.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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