Reebok выпустил трендовые кроссовки. Чтобы их носить, нужны носки за 7 тыс. гривен

Экзотическая модель получила название Tabi Instapump Fury Oxford и поступит в продажу 30 апреля

Не прошло и пары недель, как Reebok, который создал кроссовки для поклонников травки, анонсировал еще одну дерзкую новинку. Она объединила культовую модель 1994 года Instapump Fury и обувь-таби Maison Margiela. Получились стильные кроссовки с раздвоенным носком, толстой подошвой и элементами ботинок-дерби.

Tabi Instapump Fury Oxford Фото: Reebok

Результат коллаборации Maison Margiela х Reebok доступен в трех цветовых решениях. Белая и черная пары идеальны на каждый день, а для любителей выделяться — микс черного, красного и желтого в стиле 90-х.

Tabi Instapump Fury Oxford Фото: Reebok

Кроссовки сделаны из телячьей кожи и дополнены технологией подкачки воздуха Pump. Также в центральной части подошвы установлена пластина Hexalite, которая повышает гибкость и устойчивость.

Tabi Instapump Fury Oxford Фото: Reebok

Стоимость трендовой новинки — 28 тыс. гривен. Правда, еще придется доплатить за специальные носки с разделенными пальцами. В среднем такие у Maison Margiela стоят 7 тыс. Впрочем, бренд предлагает варианты и подороже — например, за 36 тыс. гривен для ценителей шелка.

Носки Tabi Maison Margiela Фото: farfetch.com

Ранее в Reebok уже выходили подобные кроссовки, но с высоким верхом. Тогда на такие решились не все. Зато новая модель Tabi Instapump Fury Oxford кажется вполне компромиссным вариантом.

Напомним, что самые дорогие кроссовки в истории продали за 1,8 млн долларов. Смотрите, как они выглядят.

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