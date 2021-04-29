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Reebok випустив трендові кросівки. Щоб їх носити, потрібні шкарпетки за 7 тис. гривень

Сьогодні, 18:32

Екзотична модель отримала назву Tabi Instapump Fury Oxford і надійде в продаж 30 квітня

Не минуло й кількох тижнів, як Reebok, що створив кросівки для шанувальників канабісу, анонсував ще одну зухвалу новинку. Вона об'єднала культову модель 1994 року Instapump Fury і взуття-табі Maison Margiela. Вийшли стильні кросівки з роздвоєним носком, товстою підошвою і елементами черевик-дербі.

Tabi Instapump Fury Oxford
Tabi Instapump Fury Oxford
Фото: Reebok

Результат колаборації Maison Margiela х Reebok доступний у трьох колірних рішеннях. Біла і чорна пари ідеальні на кожен день, а для любителів виділятися – мікс чорного, червоного і жовтого в стилі 90-х.

Tabi Instapump Fury Oxford
Tabi Instapump Fury Oxford
Фото: Reebok

Кросівки зроблені з телячої шкіри і доповнені технологією підкачки повітря Pump. Також у центральній частині підошви встановлена пластина Hexalite, яка підвищує гнучкість і стійкість.

Tabi Instapump Fury Oxford
Tabi Instapump Fury Oxford
Фото: Reebok

Вартість трендової новинки – 28 тис. гривень. Щоправда, доведеться доплатити за спеціальні шкарпетки з розділеними пальцями. В середньому такі у Maison Margiela коштують 7 тис. Утім, бренд пропонує варіанти і дорожче – наприклад, за 36 тис. гривень для цінителів шовку.

Шкарпетки Tabi Maison Margiela
Шкарпетки Tabi Maison Margiela
Фото: farfetch.com

Раніше в Reebok вже виходили подібні кросівки, але з високим верхом. Тоді на такі зважилися не всі. Зате нова модель Tabi Instapump Fury Oxford здається цілком компромісним варіантом.

Нагадаємо, що найдорожчі кросівки в історії продали за 1,8 млн доларів. Дивіться, як вони виглядають

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