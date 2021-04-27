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Самые дорогие кроссовки в истории продали за 1,8 млн долларов: как они выглядят

Сегодня, 14:43

Рекорд установила эксклюзивная пара Nike, в которой рэпер Канье Уэст получил "Грэмми" в 2008-м

Пока экс-муж Ким Кардашьян фантазировал о новых отношениях, его легендарные кроссовки наделали шуму. Аукцион Sotheby's выставил на продажу прототип Nike Air Yeezy 1, созданных специально для рэпера. Эксклюзивную обувь рассчитывали продать за 1 млн долл, но торги завершились на ошеломляющих 1,8 млн. Теперь это официально самые дорогие кроссовки в истории.

Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Фото: Sotheby's

Nike Air Yeezy 1 сделаны из замши и черной кожи с перфорацией вокруг шнурков. Помимо логотипа Nike, их украшает красный медальон с буквой Y по центру.

Канье Уэст на "Грэмми-2008"
Канье Уэст на "Грэмми-2008"
Фото: Getty Images

В 2008-м году дизайнеры спортивного бренда разработали эти кроссовки специально для Канье Уэста и 50-й церемонии "Грэмми". Считается, что именно с них началась современная сникер-культура.

Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Фото: sothebys.com

Заметим, что после аукциона рекорды вряд ли закончатся. Nike Air Yeezy 1 приобрела компания Rares, которая занимается перепродажей коллекционной обуви. По словам представителей, у них можно будет купить долю в паре легендарных кроссовок в качестве инвестиции.

Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Фото: Sotheby's

Ну а если вы тоже задумывались о новой спортивной обуви, предлагаем заглянуть в подборку кроссовок на все случаи жизни.

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