Год тигра: Balenciaga выпустили капсулу к китайскому Новому году 2022

В этом году мир моды снова наполнится хищными принтами

Balenciaga выпустили тигровую коллекцию / Фото: Коллаж: Сегодня

1 февраля официально наступает Год Тигра 2022, и Balenciaga уже готовы по полной программе к долгожданным переменам. Самый влиятельный бренд 2021 года выпустил тематическую новогоднюю коллекцию к Году Тигра по китайскому календарю, чем сразу убил двух зайцев: и китайцев порадовал, и другим модникам дал повод достать кошельки.

На официальной странице Balenciaga в Instagram появились креативные публикации с информацией о коллекции.

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Раз такое дело, Год Тигра 2022, то Демна решил играть по-крупному, создав 57 вещей в тигровой расцветке. Среди них — худи, носки, сумки, картхолдеры, брелоки и прочие мелочи.

Balenciaga представили коллекцию китайскому Новому году 2022 / Фото: Balenciaga

Balenciaga представили коллекцию китайскому Новому году 2022 / Фото: Balenciaga

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Balenciaga представили коллекцию китайскому Новому году 2022 / Фото: Balenciaga

Практически весь ассортимент бренда доступен в хищном принте, в том числе меховые тапочки и сумка Hourglass. Коллекция уже продается на сайте бренда.

Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga Тигровая коллекция Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga 1 /10

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