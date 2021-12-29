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Розовые щеки и карандаш на губах: самые горячие тенденции макияжа в 2022 году

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
29 декабря, 14:19
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Губы в стиле "привет из 2000-х " и графическая подводка для глаз снова в тренде
Тенденции макияжа в 2022 году
Тенденции макияжа в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Раньше мы говорили о самых модных стрижках, цветах и укладках 2022 года, теперь обсудим макияж. Ведь наступает Новый год, и девушки с нетерпением ждут ярких праздничных дней и мейка.

За время 2-летней пандемии у нас не всегда была возможность показать себя во всей красе. Но желание-то было! Многие начали овладевать искусством кисточки и теней дома, просматривая ролики в YouTube. Эксперты утверждают, что дух беззастенчивого экспериментирования в макияже будет с нами весь 2022 год. Поэтому смело отказываемся от нейтральных оттенков и выбыраем продукты с яркими цветами и сияющими блестками.

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ТОП-4 тенденций в макияже в 2022 году

Блестки и наклейки

Реплика из образов Зендаи с использованием грубого подхода с блестками и добавлением забавных наклеек со стразами. Не пробовали? Пора начинать.

Y2K наложенные губы

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Эта тенденция началась постепенно уже в начале этой осени и плавно переходит в 2022 год. Теплый коричневый или розовато-лиловый карандаш для губ, дополненный нежно-розовым блеском. Забываем о сладком макияже на лице, делаем акцент на губы. Позвольте вашей коже дышать и приветствуйте естественное сияние с минимальным тональным кремом.

Графическая подводка для глаз

За эту тенденцию можно поблагодарить подрастающее поколение. Внешний вид, вдохновленный поколением Z, заявляет, что нет пределов совершенству и стрелкам. Нанесите свою любимую подводку для глаз для неожиданного двойного взгляда.

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Розовые щеки

Несмотря на то, что последние два года были довольно мрачными, неудивительно, что многие из нас пытаются найти радость и цвет везде, где только можно. Насыщенные румяна быстро стали популярной тенденцией, и гуру красоты TikTok используют продукты для щек розового и пурпурного оттенков, чтобы создать эстетику мультяшной девушки.

Также вам будет интересно, как сериал "Эйфория" и поколение Z создали новый тренд в макияже.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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