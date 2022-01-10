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Отримайте-розпишіться: ТОП-5 головних трендів в одязі весни-літа 2022

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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10 січня, 12:50
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Тенденції моди доводять: усе нове – добре забуте старе
Одежда, которая войдет в моду весной-летом 2022
Одежда, которая войдет в моду весной-летом 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Обговоривши гарячі тенденції макіяжу у 2022 році, настав час поговорити про те, який одяг ми будемо носити вже дуже скоро. Пропонуємо вам познайомитись зі списком речей, якими варто доповнити свій гардероб навесні.

Оскільки мода циклічна, нічого кардинально нового в цьому списку ви не побачите. Все це вже було модно свого часу, і в 2022 повертається назад: від мікро-спідниць (набедренна пов'язка, як говорили модницям в 11 класі строгі вчителі) – до косухи з плеча байкера.

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ТОП-5 гарячих трендів весняно-літнього сезону 2022

Мікро-спідниця

Мабуть, найнесподіваніший тренд, якого ми так боялися. Коротка спідниця з низькою посадкою ідеально підкреслить старання у спортзалі тих, хто справді приділяв час своєму тілу. На жаль, у реальному житті FaceApp не працює. Згадайте, з якими очима ми дивилися на групу Reflex в мікро-спідницях.

Група Reflex у мікро-спідницях, виступ 2004 року
Група Reflex у мікро-спідницях, виступ 2004 року / Фото: открытые источники

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Міучча Прада у своїй колекції Miu Miu весна-літо 2022 показала досить сміливу спідницю.

Miu Miu SS 2022
Miu Miu SS 2022 / Фото: vogue.ua

Шкіряна масивна косуха

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Куртка з байкерського плеча – незамінна річ у гардеробі. І час би її купити, якщо ще не зробили це з якоїсь причини. Класична байкерська куртка – головний лідер серед верхнього одягу на весну. Ідеальну байкерську косуху з шипами та заклепками на плечах створили Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana SS 2022
Dolce & Gabbana SS 2022 / Фото: vogue.ua

Небезпечна платформа

Не дарма Леді Гага у 2020 так старанно вчилася ходити на стрипах – щось знала. І ось взуття з екстремально високою платформою у 2021 знову завойовує світ.

Леді Гага у взутті на екстремальній підошві
Леді Гага у взутті на екстремальній підошві / Фото: buro247.ua

Тенденції 1970-х та 2000-х повторюються. Moschino зробили ставку на босоніжки на платформі, посипані гліттером, а Versace помістили лофер на екстремальну висоту.

Versace SS 2022
Versace SS 2022 / Фото: vogue.ua

Moschino SS 2022
Moschino SS 2022 / Фото: vogue.ua

Сексі комбінезон

Геть обтягуючі сукні – ласкаво просимо сексі комбінез, що повторює контури тіла. Тепер не лише Кім Кардашян у Balenciaga так можна, але й усім охочим.

Saint Laurent SS 2022
Saint Laurent SS 2022 / Фото: vogue.ua

Білий

Білий колір допоможе освіжити та розбавити гардероб у 2022. Пора впроваджувати у своє життя чистоту, елегантність та мінімалізм. Тільки спробуйте пройти повз вільного костюму Valentino. Total white зробить вас чарівними.

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: vogue.ua

Також не пропустіть тигрову колекцію Balenciaga до китайського Нового року 2022.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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