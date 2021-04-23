Джилл Байден показала, как спасти скучный образ с помощью аксессуаров

Новый наряд первая леди продемонстрировала во время своего двухдневного визита в индейскую резервацию навахо

После яркого выхода в стиле блондинки в законе Джилл Байден вернулась к монохрому. Первая леди США встретилась с представителями народа навахо в городе Уиндоу-Рок штата Аризона. Для своего визита она выбрала сдержанный темно-синий наряд, который дополнила броскими аксессуарами.

Образ Джилл Байден состоял из платья-футляра и классического пиджака от бренда Lafayette 148 New York. Сам по себе такой комплект выглядит очень консервативно даже для первой леди. Поэтому супруга президента не стала мелочиться и подобрала к нему сразу несколько украшений.

Фото: Getty Images

Помимо любимой минималистичной подвески и жемчужного ожерелья, Джилл Байден надела похожий браслет и серьги Mizuki. В подарок от сообщества навахо первая леди получила еще одно ожерелье серебристого цвета, которое тут же примерила.

Фото: Getty Images

Также на руке Байден красовались часы Cartier и широкий металлический браслет, а на груди — круглая брошь. Из обуви жена президента отдала предпочтение культовым бежевым лодочкам от Jimmy Choo. Завершающий элемент — черная маска с логотипом Athleta.

Фото: twitter.com/Schischillyy

В первый день своей поездки Джилл Байден успела обсудить последствия пандемии для индейской резервации с президентом навахо Джонатаном Незом, а также выступила с речью. Она пообещала инвестировать миллиарды, чтобы помочь племенам бороться с пандемией.

Напомним, что на днях Кейт Миддлтон также сделала ставку на темные оттенки в своем образе.

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