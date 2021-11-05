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Tiffany & Co продает за 3 млн 900 тыс. гривен рождественский адвент-календарь. Но почему так дорого?

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
5 ноября, 13:48
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В коробке изобразили картину Equals Pi художника Жана-Мишеля Баския. Ее оригинал ювелирный бренд приобрел не менее чем за 15 млн долларов. Внутрь положили 24 ценных подарка на каждый день
Tiffany & Co продает за 3 млн 900 тыс. гривен рождественский адвент-календарь
Tiffany & Co продает за 3 млн 900 тыс. гривен рождественский адвент-календарь

Пока Bottega Veneta продает махровые халаты для холодных вечеров за 16 тыс. гривен, Tiffany & Co удивляет новогодним адвент-календарем 2021-го года за 3 млн 900 тыс. гривен. Об этом сообщает HYPEBEAST .

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Адвент-календарь поместили в деревянную коробку из белого дуба, которую изготовили в Нью-Йорке. Она на первый взгляд кажется обычной. Но после ее открытия каждый меняет свое мнение.

Ибо внутри изображена картина в миниатюре Equals Pi художника Жана-Мишеля Баския. Она служит "дверью" к ценным подаркам календаря, которые отдельно упакованы. Их 24 штуки.

Tiffany & Co продает за 3 млн 900 тыс. гривен рождественский адвент-календарь
Tiffany & Co продает за 3 млн 900 тыс. гривен рождественский адвент-календарь / Фото: hypebeast

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Картину также Tiffany & Co задействовал в недавней съемке рекламной кампании бренда, в которой участвовали Beyonce и Jay-Z.

/ Фото: The Washington Post

Бренд не рассекретил, какие подарки спрятаны внутри. Но в 2019-м они поместили в адвент-календарь драгоценности, которые удивили любителей особенного. Среди них были серьги с 18-каратным золотом и тройными каплями за 120 тысяч гривен. Вероятно, в 2021 году не обошлось без украшений с последних коллекций за тысячи.

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Tiffany & Co продает за 3 млн 900 тыс. гривен рождественский адвент-календарь
Tiffany & Co продает за 3 млн 900 тыс. гривен рождественский адвент-календарь / Фото: hypebeast

Напомним, что адвент-календарь используют для отсчета дней до Рождества. Его обожают в европейских странах, поэтому часто покупают в подарок родным. Основной замысел календаря – датированные подарки, которые необходимо открывать в конкретные дни (дату указывают на упаковке).

Недавно мы рассказывали о коллекции шашек за 6 тыс. долларов, которые Saint Laurent выпустили к Гелловину.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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