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Платформа Lyst підбила підсумки 2021 року: найвпливовіші бренди та знаменитості

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
19 листопада, 14:33
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У звіті перераховані найбільш модні тенденції та найвпливовіші знаменитості року, що минає
Найстильніші бренди та знаменитості за версією Lyst
Найстильніші бренди та знаменитості за версією Lyst / Фото: Колаж: Сьогодні

Впливова фешн-платформа Lyst поділилася щорічними підсумками, назвавши найвпливовіші бренди у 2021 році. На зміну пафосу та шику прийшла практичність, універсальність та усвідомлене споживання.

Світова пандемія внесла корективи у всі життєві сфери, зокрема і моду. Тимчасові обмеження не завжди дозволяли модникам насолодитися шопінгом у традиційному розумінні цього слова. Все більше людей перейшли на покупки в інтернеті, що дало беззаперечний шанс прорватися вперед маловідомим іменам серед марок.

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Найкращі бренди за версією Lyst у 2021

Безумовно, Balenciaga цього року у всіх на устах. Популярність бренду непогано зросла після колаборації з Gucci, ну і, само собою, завдяки показу в стилі червоної доріжки, на якій покрасувалися Ізабель Юппер, Карді Бі, Елла Емхофф і Наомі Кемпбелл. Відіграла свою роль і 10-хвилинна серія "Сімпсонів", у форматі якої модний будинок Balenciaga показав весняно-літню колекцію 2022 року в Парижі. Крім того, бренд представив свою першу за 53 роки кутюрну колекцію, яку світові селебріті, включаючи Ріанну, розібрали для балу Met Gala, як пиріжки. Не дивно, що пошукові запити зросли на 505%. І останнім аргументом тріумфу бренду є те, що сама Кім Кардашян все частіше з'являється у ньому.

Кім Кардаш'ян в Balenciaga
Кім Кардаш'ян в Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

Nensi Dojaka став найпопулярнішим брендом року серед молодих марок. Дизайнер виграла премію LVMH, а на Lyst її чорну сукню шукали близько 7 тисяч разів на місяць.

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Здобули свою плюшку визнання і лондонські бренди Harris Reed та Maximilian, запити в пошуковій системі на які зросли на 189% і 49%. Також у лідерах опинилися Christopher John Rogers, сукню якого обрала Камала Харріс на інавгурацію президента США, інста-бренд I.Am.Gia, The Attico з геометричними підборами та австралійська марка Christopher Esber, яка створила чуттєві сукні на зав'язках.

Бренд Christopher John Rogers опинився у лідерах фешн-платформи Lyst
Бренд Christopher John Rogers опинився у лідерах фешн-платформи Lyst / Фото: christopherjohnrogers.com

Найстильніші серіали у 2021

Складно посперечатися з тим, що популярність брендам піднімають не лише зірки, а й серіали, особливо Netflix. 2021 року наробив шуму серіал "Бріджертони", стиль героїв якого адаптований до сучасних віянь. Йому навіть вигадали хештег #Regencycore, а згадок у соцмережах за рік було понад 105 тисяч.

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У свою чергу, зросла популярність на 550% та бренду Halston 1970-х років після прем'єри про дизайнера на Netflix. У моду повернулися бомбери та джинси кльош після третього сезону "Статевого виховання".

Серіал "Бріджертони" задав тренд у 2021 році
Серіал "Бріджертони" задав тренд у 2021 році / Фото: Инстаграм

Музиканти – лідери думок

Зробили внесок у моду і світові музиканти. Так, завдяки альбому Каньє Веста Donda, попит на Yeezy зріс на 128%. А співачки Біллі Айліш, Дуа Ліпа, Doja Cat, Олівія Родріго та Лиса з Blackpink стали головними трендсеттерами року. Почесне місце серед селебріті у світі моди займає скандальний репер Lil Nas X, який цілком заслужено став іконою стилю у 2021 році.

Тренди 2022: що буде модно?

Отже, найважливіше питання наприкінці 2021 року: що буде модно в 2022 році за версією Lyst? Платформа обіцяє успіх лондонській марці Conner Ives, яка за творчу переробку старих речей; бренду Coperni, який підтримують сестри Хадід; Area, чиї строкаті та блискучі вбрання любить Бейонсе; а також грузинській марці взуття Mach & Mach, відомомій "туфлями Попелюшки"

У 2022 році буде популярна грузинська марка взуття Mach & Mach
У 2022 році буде популярна грузинська марка взуття Mach & Mach / Фото: Инстаграм

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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