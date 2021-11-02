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Ольга Сумская стала главной героиней арткниги "Славянки не рабыни" (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
2 ноября, 16:56
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9 ноября в Киеве Екатерина Костенко представит свою новую арткнигу Slаvs NOT Slаves о самоидентификации славянской женщины, месте славянок в современном мире и понятии славянского феминизма
Ольга Сумская в образе богини плодородия Макоши
Ольга Сумская в образе богини плодородия Макоши / Фото: пресс-служба

Главной героиней проекта стала Ольга Сумская. Актриса снялась в образе богини плодородия Макоши, в платьях из собственной коллекции RIDNА.

Ольга Сумская в проекте Slаvs NOT Slаves
Ольга Сумская в проекте Slаvs NOT Slаves / Фото: пресс-служба

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В съемках фотоиллюстраций для книги также снялись известные украинки: журналистка Ярослава Коба в образе скифской принцессы, стилистка Инна Бернадини в образе принцессы Феникс, гимнастка Валерия Юзвяк в образе трипольской принцессы, бизнеследи Инга Кучеева в образе амазонки и студентка Алина Межировская в образе принцессы Амаги.

Фотографом проекта выступил Дмитрий Баранов.

Иллюстрация к книге Slаvs NOT Slаves
Иллюстрация к книге Slаvs NOT Slаves / Фото: пресс-служба

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Автор в своем артпроекте говорит о том, что славянки – совсем не такие, какими их видят в мире. Они умны, сильны волей, трудолюбивы, творческие и, конечно, женственные, красивые, любящие.

Книга Slаvs NOT Slаves
Книга Slаvs NOT Slаves / Фото: пресс-служба

К сожалению, у большинства из нас, славянских женщин, отсутствует едва ли не в полной мере сформированная самоидентификация. Я вижу, как современная славянка пытается подражать женщинам других национальностей, не зная глубины и силы своей природы. Славянским женщинам чужда экспрессивность итальянок и не присущ гедонизм француженок, мы другие — у нас существуют сила, спокойная мудрость, мистическая глубина, – делится своими размышлениями Екатерина Костенко. – Приобретая идентификацию себя со своими предками, современная славянка раскроет в себе огромный ресурс — код нации, который потенциально сможет транслировать как внешнему миру, так и своим потомкам.

Иллюстрация к книге Slаvs NOT Slаves
Иллюстрация к книге Slаvs NOT Slаves / Фото: пресс-служба

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В книге Slavs not Slaves Екатерина Костенко предлагает интерпретацию славянского стиля в современном динамическом мире, олицетворенное в шести ярких самобытных образах. Это современные стилизации, основанные на линиях, формах и колорите древних культур: трипольцев, скифов, сарматов, проживавших на землях Украины в доисторические времена.

В создании образов для книги приняли участие известные украинские художники, дизайнеры и ювелиры: Мила Садовская, Станислав Дрокин, Кристина Гайдамака.

Иллюстрация к книге Slаvs NOT Slаves
Иллюстрация к книге Slаvs NOT Slаves / Фото: пресс-служба

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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