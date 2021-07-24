Чудаковатая мама: 7 стильных образов Ольги Сумской с платком

Актриса Ольга Сумская, которая недавно сразила нас всех фигурой в купальнике, поделилась своим новым образом для проекта "Фима", где сейчас снимается.
В Instagram-профиле Сумская выложила пост с серией фото, на которых она продемонстрировала семь разных луков с платком. Если вы не знали, как лучше всего носить этот аксессуар и с чем его сочетать, вот вам несколько примеров.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
В посте Ольга Сумская призналась, эти платки настолько ей понравились, что она будет носить их не только на съемочной площадке, но и в повседневной жизни.
Какие же только замечательные и удобные эти платки! Выглядит очень экстравагантно... И это прямо мое... Ну все, теперь буду так ходить в жизни, – написала артистка.
Кстати, платок летом можно носить и другими способами. Обычно его завязывают как бандану или косынку.
Аксессуар также используют вместо топа или завязывают на шее.
Еще один простой но очень милый вариант – украсить платком хвост или низкий пучок.
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