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Чудаковатая мама: 7 стильных образов Ольги Сумской с платком

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
24 июля, 17:05
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Идеи на лето от Ольги Сумской – как правильно носить платки и с чем их сочетать. Записываем и ходим красивые!
Ольга Сумская показала стильные образы со съемок
Ольга Сумская показала стильные образы со съемок / Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская, которая недавно сразила нас всех фигурой в купальнике, поделилась своим новым образом для проекта "Фима", где сейчас снимается.

В Instagram-профиле Сумская выложила пост с серией фото, на которых она продемонстрировала семь разных луков с платком. Если вы не знали, как лучше всего носить этот аксессуар и с чем его сочетать, вот вам несколько примеров.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

В посте Ольга Сумская призналась, эти платки настолько ей понравились, что она будет носить их не только на съемочной площадке, но и в повседневной жизни.

Какие же только замечательные и удобные эти платки! Выглядит очень экстравагантно... И это прямо мое... Ну все, теперь буду так ходить в жизни, – написала артистка.

Кстати, платок летом можно носить и другими способами. Обычно его завязывают как бандану или косынку.

Как носить платок летом / Фото: Рinterest

Аксессуар также используют вместо топа или завязывают на шее.

Платок топ на лето / Фото: Рinterest

Еще один простой но очень милый вариант – украсить платком хвост или низкий пучок.

Как завязывать платок / Фото: Рinterest

Ранее мы рассказывали, как выбрать крабик для волос и какую прическу с ним сделать.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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