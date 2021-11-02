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Ольга Сумська стала головною героїнею арткниги "Слов'янки не рабині" (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
2 листопада, 16:56
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9 листопада у Києві Катерина Костенко представить свою нову арткнигу Slаvs NOT Slаves про самоідентифікацію слов'янської жінки, місце слов'янок у сучасному світі та поняття слов'янського фемінізму
Ольга Сумська в образі богині родючості Макоші
Ольга Сумська в образі богині родючості Макоші / Фото: пресслужба

Головною героїнею проєкту стала Ольга Сумська. Актриса зналася в образі богині родючості Макоші, у сукнях зі своєї власної колекції RIDNА.

Ольга Сумська у проєкті Slаvs NOT Slаves
Ольга Сумська у проєкті Slаvs NOT Slаves / Фото: пресслужба

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У зйомках фотоілюстрацій для книги також знялися відомі українки: журналістка Ярослава Коба в образі скіфської принцеси, стилістка Інна Бернадіні в образі принцеси Фенікс, гімнастка Валерия Юзвяк в образі трипільської принцеси, бізнеследі Інга Кучеєва в образі амазонки та студентка Аліна Межировська в образі принцеси Амаги.

Фотографом проєкту виступив Дмитро Баранов.

Ілюстрація до книги Slаvs NOT Slаves
Ілюстрація до книги Slаvs NOT Slаves / Фото: пресслужба

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Авторка у своєму артпроєкті говорить про те, що слов'янки – зовсім не такі, якими їх бачать у світі. Вони розумні, сильні волею, працьовиті, творчі і, звичайно, жіночні, красиві, люблячі.

Книга Slаvs NOT Slаves
Книга Slаvs NOT Slаves / Фото: пресслужба

На жаль, у більшості з нас, слов'янських жінок, відсутня чи не повною мірою сформована самоідентифікація. Я бачу, як сучасна слов'янка намагається наслідувати жінок інших національностей, не знаючи глибини та сили своєї природи. Слов'янським жінкам чужа експресивність італійок і не властивий гедонізм француженок, ми інші — у нас є сила, спокійна мудрість, містична глибина, – ділиться своїми роздумами Катерина Костенко. – Набуваючи ідентифікації себе зі своїми предками, сучасна слов'янка розкриє у собі величезний ресурс — код нації, який потенційно зможе транслювати як зовнішньому світу, так і своїм нащадкам.

Ілюстрація до книги Slаvs NOT Slаves
Ілюстрація до книги Slаvs NOT Slаves / Фото: пресслужба

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В книзі Slavs not Slaves Катерина Костенко пропонує інтерпретацію слов'янського стилю у сучасному динамічному світі, уособлену у шести яскравих самобутніх образах. Це сучасні стилізації, що грунтуються на лініях, формах та колориті стародавніх культур – трипільців, скіфів, сарматів, які проживали на землях України в доісторичні часи.

У створенні образів для книги взяли участь відомі українські художники, дизайнери та ювеліри: Міла Садовська, Станіслав Дрокін, Крістіна Гайдамака.

Ілюстрація до книги Slаvs NOT Slаves
Ілюстрація до книги Slаvs NOT Slаves / Фото: пресслужба

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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