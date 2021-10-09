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Смотрите: Ольга Сумская, Ирина Федишин и Кира Рудик о секретах своего гардероба (видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 октября, 13:30
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Украинские знаменитости рассказали, как часто покупают одежду, сколько вещей в их гардеробе и куда девают те вещи, которые уже не носят
/ Фото: instagram.com/olgasumska, instagram.com/irynafedyshyn, instagram.com/kira.rudik/

В Париже отгремела Неделя моды, которая не давала спокойствия местным жителям и модным инсайдерам. Пока мы рассматриваем главные тренды сезона весна-лето 2022, общественность продолжает обсуждать протест на показе Louis Vuitton.

Экоактивистка французского подразделения климатической организации Extinction Rebellion вышла на подиум вместе с моделями. Девушка держала в руках плакат с надписью: "Чрезмерное потребление – это вымирание".

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Таким образом активистка высказала свой протест против модной индустрии и чрезмерного производства одежды.

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Журналисты поинтересовались, а как украинские звезды подходят к вопросу осознанного потребления и как часто покупают одежду.

Ирина Федишин рассказала, что часто вещи используются всего один раз. Так, одежда, которую выбирают для съемок или интервью, возвращается дизайнерам. Так как ее больше не хотят носить.

Ольга Сумская призналась, что у нее не существует проблем с переполненным гардеробом. Актриса отдает свои вещи на благотворительность, раздает подругам и дарит родственникам.

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Депутат Кира Рудик отметила, что хоть у нее и много вещей, но все они используются много раз. Деловые платья, пиджаки, обувь, которые Кира не носит, также дарит коллегам, подругам или сестре. Еще депутат отметила, что предпочитает чинить и перешивать вещи, а не покупать новые.

Смотрите видео о звездных секретах гардероба:

Согласно исследованиям, люди покупают больше одежды, чем носят. Так, в среднем, одну вещь мы носим меньше года, а потом отдаем на секонд-хенд или на благотворительность. В тоже время, в период локдауна, многие поняли, какое количество вещей на самом деле нам необходимо ежедневно.

Конечно, скептики заявляют, что осознанность может привести к потере рабочих мест. Дело в том, что в производстве одежды задействованы миллионы людей из стран третьего мира. И часто, это единственный их доход, который возможен.

Понятно одно, система давно нуждается в кардинальных изменениях. Ведь перепроизводство вредит экологии и тем самым мы уничтожаем планету.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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