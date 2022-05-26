Шэрон Стоун в костюме в цветах флага Украины покорила Канны – смотрите фото

64-летняя голливудская актриса прибыла на одну из вечеринок в рамках 75-го Каннского кинофестиваля и воспользовалась всеобщим интересом к своей персоне, чтобы привлечь внимание к войне в Украине

Шэрон Стоун выбрала эффектный образ, чтобы привлечь внимание гостей Канн к войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, British Vogue

Одежда – это не просто вещи, которые вы надеваете на себя, чтобы прикрыть наготу. За всю историю она стала символом свободы самовыражения, отражения настроения, протестов и борьбы.

Голливудские знаменитости как никто другой в мире знают об этом и всячески используют свои образы и наряды на красных дорожках, чтобы усилить свой месседж, позицию и привлечь внимание мира к катастрофам.

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Мы наблюдали, как Тильда Суинтон прибыла на пресс-конференцию в Каннах в наряде в цветах флага Украины. Актриса ответила журналистам, что ее образ был посвящен нашей стране и борьбе народа.

64-летняя Шэрон Стоун покорила нас, отдав предпочтение на одной из пафосных вечеринок Каннского кинофестиваля не платью в пайетках, а деловому костюму в сине-желтых цветах.

Шэрон Стоун в Каннах / Фото: British Vogue

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Актриса использовала свое появление на коктейльном приеме, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Шэрон надела костюм кобальтового цвета, а когда позировала перед фотографами, распахнула пиджак, чтобы показать желтую подкладку внутри.

Шэрон Стоун на презентации в Каннах (@better_world_forum) / Фото: Инстаграм

Также актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, в котором показала новый эффектный образ. Шэрон поприветствовала своих подписчиков и поклонников в неоново-желтом брючном костюме с удлиненным жакетом, белой рубашке и ярко-синих туфлях.

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