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Шэрон Стоун в костюме в цветах флага Украины покорила Канны – смотрите фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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26 мая, 13:18
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64-летняя голливудская актриса прибыла на одну из вечеринок в рамках 75-го Каннского кинофестиваля и воспользовалась всеобщим интересом к своей персоне, чтобы привлечь внимание к войне в Украине
Шэрон Стоун выбрала эффектный образ, чтобы привлечь внимание гостей Канн к войне в Украине
Шэрон Стоун выбрала эффектный образ, чтобы привлечь внимание гостей Канн к войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, British Vogue

Одежда – это не просто вещи, которые вы надеваете на себя, чтобы прикрыть наготу. За всю историю она стала символом свободы самовыражения, отражения настроения, протестов и борьбы.

Голливудские знаменитости как никто другой в мире знают об этом и всячески используют свои образы и наряды на красных дорожках, чтобы усилить свой месседж, позицию и привлечь внимание мира к катастрофам.

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Мы наблюдали, как Тильда Суинтон прибыла на пресс-конференцию в Каннах в наряде в цветах флага Украины. Актриса ответила журналистам, что ее образ был посвящен нашей стране и борьбе народа.

64-летняя Шэрон Стоун покорила нас, отдав предпочтение на одной из пафосных вечеринок Каннского кинофестиваля не платью в пайетках, а деловому костюму в сине-желтых цветах.

Шэрон Стоун в Каннах
Шэрон Стоун в Каннах / Фото: British Vogue

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Актриса использовала свое появление на коктейльном приеме, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Шэрон надела костюм кобальтового цвета, а когда позировала перед фотографами, распахнула пиджак, чтобы показать желтую подкладку внутри.

Шэрон Стоун на презентации в Каннах (@better_world_forum)
Шэрон Стоун на презентации в Каннах (@better_world_forum) / Фото: Инстаграм

Также актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, в котором показала новый эффектный образ. Шэрон поприветствовала своих подписчиков и поклонников в неоново-желтом брючном костюме с удлиненным жакетом, белой рубашке и ярко-синих туфлях.

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Смотрите: Шэрон Стоун, Изабель Юппер, беременная Адриана Лима и другие звезды на красной дорожке в Каннах

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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