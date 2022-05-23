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Шэрон Стоун, Изабель Юппер, беременная Адриана Лима и другие звезды – лучшие образы Канн

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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23 мая, 16:51
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В Каннах продолжается кинофестиваль и каждый день на красную дорожку выходят все больше знаменитостей. Смотрите самые шикарны образы звезд, в которых они блистали на выходных на Лазурном побережье
Смотрите: лучшие образы звезд на красной дорожке 6-го дня Каннского кинофестиваля
Смотрите: лучшие образы звезд на красной дорожке 6-го дня Каннского кинофестиваля / Фото: Коллаж: Сегодня

Каннский кинофестиваль продолжает покорять нас обилием шикарно одетых знаменитостей со всего света. Мы рассказывал, как Кейт Миддлтон с принцем Уильямом прибыли на премьеру нового экшна Тома Круза. На выходных звезды впечатлили своими выходами на красной дорожке, а также модными образами на вечеринках.

69-летняя Изабель Юппер посетила Каннский кинофестиваль в ярко-зеленом образе Balenciaga. Наряд французской актрисе подбирал стилист Джонатан Хьюгет.

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Изабель Юппер
Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Жена экс-президента Франции супермодель 90-х Карла Бруни вышла в элегантном платье Saint Laurent из коллекции сезона осень-зима 2022.

Карла Бруни
Карла Бруни / Фото: Getty Images

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А настоящей звездой красной дорожки стала голливудская актриса Шэрон Стоун. 64-летняя знаменитость надела кастомизированное платье-трансформер Dolce&Gabbana.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Адриана Лима похоже сменила беременную Рианну. В Каннах модель вышла в Roberto Cavalli.

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Адриана Лима
Адриана Лима / Фото: Getty Images

Мелани Лоран в самом женственном образе Канн от Armani Privé.

Мелани Лоран
Мелани Лоран / Фото: Getty Images

На церемонии Kering Women in Motion Awards блистали Ребекка Холл в Gucci и Аня Рубик в Saint Laurent.

Ребекка Холл
Ребекка Холл / Фото: Getty Images

Аня Рубик
Аня Рубик / Фото: Getty Images

Смотрите: самые яркие наряды на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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