Шэрон Стоун, Изабель Юппер, беременная Адриана Лима и другие звезды – лучшие образы Канн

В Каннах продолжается кинофестиваль и каждый день на красную дорожку выходят все больше знаменитостей. Смотрите самые шикарны образы звезд, в которых они блистали на выходных на Лазурном побережье

Смотрите: лучшие образы звезд на красной дорожке 6-го дня Каннского кинофестиваля / Фото: Коллаж: Сегодня Каннский кинофестиваль продолжает покорять нас обилием шикарно одетых знаменитостей со всего света. Мы рассказывал, как Кейт Миддлтон с принцем Уильямом прибыли на премьеру нового экшна Тома Круза. На выходных звезды впечатлили своими выходами на красной дорожке, а также модными образами на вечеринках. 69-летняя Изабель Юппер посетила Каннский кинофестиваль в ярко-зеленом образе Balenciaga. Наряд французской актрисе подбирал стилист Джонатан Хьюгет. Реклама Изабель Юппер / Фото: Getty Images Жена экс-президента Франции супермодель 90-х Карла Бруни вышла в элегантном платье Saint Laurent из коллекции сезона осень-зима 2022. Карла Бруни / Фото: Getty Images Реклама А настоящей звездой красной дорожки стала голливудская актриса Шэрон Стоун. 64-летняя знаменитость надела кастомизированное платье-трансформер Dolce&Gabbana. Шэрон Стоун / Фото: Getty Images Адриана Лима похоже сменила беременную Рианну. В Каннах модель вышла в Roberto Cavalli. Реклама Адриана Лима / Фото: Getty Images Мелани Лоран в самом женственном образе Канн от Armani Privé. Мелани Лоран / Фото: Getty Images На церемонии Kering Women in Motion Awards блистали Ребекка Холл в Gucci и Аня Рубик в Saint Laurent. Ребекка Холл / Фото: Getty Images Аня Рубик / Фото: Getty Images Смотрите: самые яркие наряды на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля.