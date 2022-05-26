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Шерон Стоун у костюмі у кольорах прапора України підкорила Канни – дивіться фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 травня, 13:18
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64-річна голлівудська актриса прибула на одну з вечірок у рамках 75-го Каннського кінофестивалю та скористалася загальним інтересом до своєї персони, щоб привернути увагу до війни в Україні
Шерон Стоун вибрала ефектний образ, щоб привернути увагу гостей Канн до війни в Україні
Шерон Стоун вибрала ефектний образ, щоб привернути увагу гостей Канн до війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні, British Vogue

Одяг – це не просто речі, які ви надягаєте на себе, щоб прикрити наготу. За всю історію одяг став символом свободи самовираження, відображення настрою, протестів та боротьби.

Голлівудські знаменитості як ніхто інший у світі знають про це і всіляко використовують свої образи та вбрання на червоних доріжках, щоб посилити свій меседж, позицію та привернути увагу світу до катастроф.

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Ми спостерігали, як Тільда Суінтон прибула на прес-конференцію у Каннах у вбранні у кольорах прапора України. Актриса відповіла журналістам, що її образ був присвячений нашій країні та боротьбі народу.

64-річна Шерон Стоун підкорила нас, віддавши перевагу на одній з пафосних вечірок Канського кінофестивалю не сукні в паєтках, а діловому костюму в синьо-жовтих кольорах.

Шерон Стоун у Каннах
Шерон Стоун у Каннах / Фото: British Vogue

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Актриса використала свою появу на коктейльному прийомі, щоб продемонструвати свою підтримку Україні. Шерон одягла костюм кобальтового кольору, а коли позувала перед фотографами, розкрила піджак, щоб показати жовту підкладку всередині.

Шерон Стоун на презентації в Каннах (@better_world_forum)
Шерон Стоун на презентації в Каннах (@better_world_forum)

Також акторка опублікувала у своєму Instagram-акаунті відео, в якому показала новий ефектний образ. Шерон привітала своїх підписників та шанувальників у неоново-жовтому брючному костюмі з подовженим жакетом, білій сорочці та яскраво-синіх туфлях.

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Дивіться: Шерон Стоун, Ізабель Юппер, вагітна Адріана Ліма та інші зірки на червоній доріжці в Каннах

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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