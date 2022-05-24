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Тильда Суинтон поддержала Украину в Каннах – смотрите фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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24 мая, 13:24
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Актриса выбрала наряд в самых модных оттенках сезона лето 2022 и тем самым поддержала украинцев в их борьбе за свободу и независимость
Тильда Суинтон решила воспользоваться светским мероприятием, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине
Тильда Суинтон решила воспользоваться светским мероприятием, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Голливудская звезда Тильда Суинтон пришла на фотоколл и пресс-конференцию Каннского кинофестиваля 2022, посвященную премьере нового фантастического фильма Джорджа Миллера под названием "Три тысячи лет желаний".

Тильда Суинтон и Идрис Эльба в Каннах
Тильда Суинтон и Идрис Эльба в Каннах / Фото: Getty Images

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Для мероприятия актриса выбрала голубое платье-рубашку и желтый клатч. Когда журналисты задали вопрос Тильде о ее образе, она объяснила, что оделась так в поддержку Украины.

Тильда Суинтон в Каннах
Тильда Суинтон в Каннах / Фото: Getty Images

Она коротко ответила:

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Да, это об Украине.

Тильда Суинтон в Каннах
Тильда Суинтон в Каннах / Фото: скриншот

Напомним, в Каннах проходит 75-й юбилейный международный кинофестиваль. Каждый день мы наблюдаем, как знаменитости и монархи позируют перед фотокамерами в самых эффектных образах от-кутюр. Так, на премьеру нового блокбастера Тома Круза прибыли даже Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом.

Тильда Суинтон в Каннах
Тильда Суинтон в Каннах / Фото: Getty Images

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Смотрите самые шикарные образы звезд с 6-го дня Каннского кинофестиваля.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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