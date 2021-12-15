Новая прическа – новая жизнь: главные стрижки, цвета и укладки 2022 года

Мода продолжает следовать правило: все новое – хорошо забытье старое. Поэтому в 2022 году мы снова будем наблюдать за тем, как эстетика 70-х и 90-х продолжает врываться в тренды. Кстати, одна из модных представителей той эпохи, культовая Джейн Биркин, отпраздновала 75-летие.
Говоря о стрижках в 2022, можно уверенно сказать, что каре и пикси займут главные места в рейтингах запросов ведущих hair специалистов. А вот окрашивать волосы будет модно в естественные оттенки каштанового и романтичный розовый.
Модные стрижки в 2022 году
Мини-боб
Итальянский модельер и дизайнер Альберта Ферретти рассказала, что весной мы будем носить мини-боб – минималистичный вариант культовой стрижки последних лет. Для тонких волос можно экспериментировать боб с большим количеством слоев, который добавляет свежесть и объем.
Далее по теме
Совмещенная челка
Наши знаменитости такие как Тина Кароль, Оля Полякова и Маша Ефросинина на своем примере доказывают, что челка не просто возвращается, а уже ворвалась в моду. А в 2022 челка станет ключевым запросом в салонах: от рассыпчатой взъерошенной – до густой ровной.
Пикси
Благодаря этой стрижке, лицо становится более заметным. Кроме того, с ней вы себя будете чувствовать свободно и удобно. А комфорт станет главной стилистической ценностью в 2022. Хороший стилист поможет вам найти свой формат этой стрижки, чтобы вы чувствовали себя неповторимо.
Прямые волосы
Прямые волосы – вечная классика, которая никогда не надоест. А в новом году, не без участия в формировании трендов главной иконы моды Ким Кардашьян, многие девушки будут выбирать именно такую прическу. Пробор посредине снова станет актуальным.
Супер-коротко
Далеко не каждая девушка рискнет на короткую стрижку. Но если форма лица позволяет, тогда это смелое решение будет выигрышным в 2022 году.
Шэг
Шэг тоже среди стрижек, из которых мы будем выбирать в 2022 году. Но, стоит признать, некоторые знаменитости годами не изменяют этой прическе. Небрежный стиль 70-х поможет выгодно подчеркнуть свой характер.
Модное окрашивание в 2022 году
Красное дерево
Темно-красный, он же рыжий, оттенок снова вернется в моду. По сути, он подойдет всем. Но в последние несколько лет мы привыкли к более натуральным цветовым решениям на волосах.
Клубнично-розовый
Яркие электрические оттенки отойдут в прошлое. Их заменят более нежные цвета – например, клубнично-розовый. Так, все, кто хотят разнообразить свой образ, могут изучить нежные оттенки любимых цветов.
Темно-русый
Платиновый блонд в 2022 году плавно будет вытиснен более натуральными оттенками, такими как темно-русый, ореховый блонд. Эта тенденция была замечена на показах Christian Dior.
Глянцевый черный
В 2022 году все колористы будут стремиться к сияющему черному цвету, а не к матовому, как раньше. Блестящие волосы – признак здоровья и силы, поэтому глянцевый черный станет самым желанным среди брюнеток.
Теплый каштановый
Теплый каштановый оттенок, известный как "медовый" или "фундучный", визуально освежит цвет лица и будет выглядеть максимально естественно. Эти оттенки будут пользоваться популярностью у любителей натуральности.
Темный шоколад
Насыщенный темный шоколадный оттенок, напоминающий черный, тоже станет очень популярным в 2022 году.
Праздничная укладка в 2022 году
В стиле 90-х
Техника расчесывания из 70-х и 90-х, когда волосы вытягиваются вверх, добавляя прическе объем и открывая лицо, снова будет в моде в 2022 году. Она добавит волосам легкости и динамики. А ваш образ в целом станет более беззаботным. Это идеальный выбор для праздничного сезона.
Читайте также:
- Секс-символ 70-х и дочь шпиона: стиль культовой британки Джейн Биркин (фото)
- Богиня стиля: Ким Кардашьян снялась для известного глянца и дала откровенное интервью