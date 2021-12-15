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Новая прическа – новая жизнь: главные стрижки, цвета и укладки 2022 года

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
15 декабря, 09:16
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Снова наблюдаем, как старые и совсем недавние тренды моды возвращаются
Главные прически 2022 года о мнению экспертов
Главные прически 2022 года о мнению экспертов / Фото: Коллаж: Сегодня

Мода продолжает следовать правило: все новое – хорошо забытье старое. Поэтому в 2022 году мы снова будем наблюдать за тем, как эстетика 70-х и 90-х продолжает врываться в тренды. Кстати, одна из модных представителей той эпохи, культовая Джейн Биркин, отпраздновала 75-летие.

Говоря о стрижках в 2022, можно уверенно сказать, что каре и пикси займут главные места в рейтингах запросов ведущих hair специалистов. А вот окрашивать волосы будет модно в естественные оттенки каштанового и романтичный розовый.

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Модные стрижки в 2022 году

Мини-боб

Итальянский модельер и дизайнер Альберта Ферретти рассказала, что весной мы будем носить мини-боб – минималистичный вариант культовой стрижки последних лет. Для тонких волос можно экспериментировать боб с большим количеством слоев, который добавляет свежесть и объем.

Maruv не изменяет стрижке мини-боб
Maruv не изменяет стрижке мини-боб / Фото: instagram.com/maruvofficial

Совмещенная челка

Наши знаменитости такие как Тина Кароль, Оля Полякова и Маша Ефросинина на своем примере доказывают, что челка не просто возвращается, а уже ворвалась в моду. А в 2022 челка станет ключевым запросом в салонах: от рассыпчатой взъерошенной – до густой ровной.

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Стильная челка невероятно идет Маше Ефросининой
Стильная челка невероятно идет Маше Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пикси

Благодаря этой стрижке, лицо становится более заметным. Кроме того, с ней вы себя будете чувствовать свободно и удобно. А комфорт станет главной стилистической ценностью в 2022. Хороший стилист поможет вам найти свой формат этой стрижки, чтобы вы чувствовали себя неповторимо.

Зои Кравиц облегчила трудности ухода за волосами стрижкой пикси
Зои Кравиц облегчила трудности ухода за волосами стрижкой пикси / Фото: Инстаграм

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Прямые волосы

Прямые волосы – вечная классика, которая никогда не надоест. А в новом году, не без участия в формировании трендов главной иконы моды Ким Кардашьян, многие девушки будут выбирать именно такую прическу. Пробор посредине снова станет актуальным.

Ким Кардашьян с идеально ровными волосами с прямым пробором выглядит по-королевски
Ким Кардашьян с идеально ровными волосами с прямым пробором выглядит по-королевски / Фото: instagram.com/kimkardashian

Супер-коротко

Далеко не каждая девушка рискнет на короткую стрижку. Но если форма лица позволяет, тогда это смелое решение будет выигрышным в 2022 году.

Бывшая подружка Канье Уэста Эмбер Роуз обожает супер-короткие стрижки
Бывшая подружка Канье Уэста Эмбер Роуз обожает супер-короткие стрижки / Фото: Инстаграм

Шэг

Шэг тоже среди стрижек, из которых мы будем выбирать в 2022 году. Но, стоит признать, некоторые знаменитости годами не изменяют этой прическе. Небрежный стиль 70-х поможет выгодно подчеркнуть свой характер.

Звезда "Бумажного дома" Урсула Корберо выглядит великолепно со стрижкой шэг
Звезда "Бумажного дома" Урсула Корберо выглядит великолепно со стрижкой шэг / Фото: Инстаграм

Модное окрашивание в 2022 году

Красное дерево

Темно-красный, он же рыжий, оттенок снова вернется в моду. По сути, он подойдет всем. Но в последние несколько лет мы привыкли к более натуральным цветовым решениям на волосах.

Джиджи Хадид, Versace SS 2021
Джиджи Хадид, Versace SS 2021 / Фото: vogue.ua

Клубнично-розовый

Яркие электрические оттенки отойдут в прошлое. Их заменят более нежные цвета – например, клубнично-розовый. Так, все, кто хотят разнообразить свой образ, могут изучить нежные оттенки любимых цветов.

Недавний эксперимент Дженнифер Лопес с розовым оттенком волос
Недавний эксперимент Дженнифер Лопес с розовым оттенком волос / Фото: Инстаграм

Темно-русый

Платиновый блонд в 2022 году плавно будет вытиснен более натуральными оттенками, такими как темно-русый, ореховый блонд. Эта тенденция была замечена на показах Christian Dior.

Шикарной темно-русой шевелюрой наградила природа Александру Кучеренко, жену Дмитрия Комарова
Шикарной темно-русой шевелюрой наградила природа Александру Кучеренко, жену Дмитрия Комарова / Фото: instagram.com/aakucherenko

Глянцевый черный

В 2022 году все колористы будут стремиться к сияющему черному цвету, а не к матовому, как раньше. Блестящие волосы – признак здоровья и силы, поэтому глянцевый черный станет самым желанным среди брюнеток.

Готическая красотка Меган Фокс выбирает черный глянцевый цвет
Готическая красотка Меган Фокс выбирает черный глянцевый цвет / Фото: instagram.com/meganfox

Теплый каштановый

Теплый каштановый оттенок, известный как "медовый" или "фундучный", визуально освежит цвет лица и будет выглядеть максимально естественно. Эти оттенки будут пользоваться популярностью у любителей натуральности.

Эмили Ратаковски красит волосы в каштановые оттенки
Эмили Ратаковски красит волосы в каштановые оттенки / Фото: instagram.com/emrata

Темный шоколад

Насыщенный темный шоколадный оттенок, напоминающий черный, тоже станет очень популярным в 2022 году.

Турецкая актриса Ханде Эрчел предпочитает натуральный оттенок волос темный шоколад
Турецкая актриса Ханде Эрчел предпочитает натуральный оттенок волос темный шоколад / Фото: Инстаграм

Праздничная укладка в 2022 году

В стиле 90-х

Техника расчесывания из 70-х и 90-х, когда волосы вытягиваются вверх, добавляя прическе объем и открывая лицо, снова будет в моде в 2022 году. Она добавит волосам легкости и динамики. А ваш образ в целом станет более беззаботным. Это идеальный выбор для праздничного сезона.

Легендарная модель Джиа Каранджи конца 70-х начала 80-х
Легендарная модель Джиа Каранджи конца 70-х начала 80-х / Фото: открытые источники

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