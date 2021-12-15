Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року

Новий рік в Україні

Подарунки на Миколая

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Нова зачіска – нове життя: головні стрижки, кольори та укладка 2022 року

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
15 грудня, 09:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знову спостерігаємо, як старі та зовсім недавні тренди моди повертаються
Головні зачіски 2022 року на думку експертів
Головні зачіски 2022 року на думку експертів / Фото: Колаж: Сьогодні

Мода продовжує наслідувати правило: все нове – добре забуття старе. Тому в 2022 році ми знову спостерігатимемо за тим, як естетика 70-х та 90-х продовжує вриватися у тренди. До речі, одна з модних представників тієї доби, культова Джейн Біркін, відсвяткувала 75-річчя.

Розмовляючи про стрижки у 2022, можна впевнено сказати, що каре та піксі займуть головні місця у рейтингах запитів провідних hair спеціалістів. А ось фарбувати волосся буде модно в природні відтінки каштанового та романтичний рожевий.

Реклама

Модні стрижки у 2022 році

Міні-боб

Італійський модельєр і дизайнер Альберта Ферретті розповіла, що навесні ми носитимемо міні-боб – мінімалістичний варіант культової стрижки останніх років. Для тонкого волосся можна експериментувати боб з великою кількістю шарів, який додає свіжість та об'єм.

Maruv не змінює стрижці міні-боб
Maruv не змінює стрижці міні-боб / Фото: instagram.com/maruvofficial

Поєднаний чубчик

Наші знаменитості такі як Тіна Кароль, Оля Полякова і Маша Єфросиніна на своєму прикладі доводять, що чубчик не просто повертається, а вже увірвався в моду. А в 2022 чубчик стане ключовим запитом у салонах: від розсипчастого скуйовдженого – до густого рівного.

Реклама

Стильний чубчик неймовірно йде Маші Єфросініної
Стильний чубчик неймовірно йде Маші Єфросініної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Піксі

Завдяки цій стрижці, обличчя стає помітнішим. Крім того, з нею ви почуватиметеся вільно і зручно. А комфорт стане головною стилістичною цінністю в 2022 році. Хороший стиліст допоможе вам знайти свій формат цієї стрижки, щоб ви відчували себе неповторно.

Зої Кравіц полегшила труднощі догляду за волоссям стрижкою піксі
Зої Кравіц полегшила труднощі догляду за волоссям стрижкою піксі / Фото: Инстаграм

Реклама

Пряме волосся

Пряме волосся – вічна класика, яка ніколи не набридне. А у новому році, не без участі у формуванні трендів головної ікони моди Кім Кардашян, багато дівчат вибиратимуть саме таку зачіску. Проділ посередині знову стане актуальним.

Кім Кардашьян з ідеально рівним волоссям з прямим проділом виглядає по-королівськи
Кім Кардашьян з ідеально рівним волоссям з прямим проділом виглядає по-королівськи / Фото: instagram.com/kimkardashian

Супер-коротко

Не кожна дівчина ризикне на коротку стрижку. Але якщо форма обличчя дозволяє, тоді це сміливе рішення буде виграшним у 2022 році.

Колишня подружка Каньє Веста Ембер Роуз любить супер-короткі стрижки
Колишня подружка Каньє Веста Ембер Роуз любить супер-короткі стрижки / Фото: Инстаграм

Шег

Шег теж серед стрижок, з яких ми вибиратимемо у 2022 році. Але, варто визнати, деякі знаменитості роками не зраджують цій зачісці. Недбалий стиль 70-х допоможе вигідно підкреслити свій характер.

Зірка "Паперового будинку" Урсула Корберо виглядає чудово зі стрижкою кроків
Зірка "Паперового будинку" Урсула Корберо виглядає чудово зі стрижкою кроків / Фото: Инстаграм

Модне фарбування у 2022 році

Червоне дерево

Темно-червоний, він же рудий, відтінок знову повернеться в моду. По суті він підійде всім. Але в останні кілька років ми звикли до більш натуральних колірних рішень на волоссі.

Джіджі Хадід, Versace SS 2021
Джіджі Хадід, Versace SS 2021 / Фото: vogue.ua

Полунично-рожевий

Яскраві електричні відтінки відійдуть у минуле. Їх замінять ніжніші кольори – наприклад, полунично-рожевий. Так, всі, хто бажають урізноманітнити свій образ, можуть вивчити ніжні відтінки улюблених кольорів.

Нещодавній експеримент Дженніфер Лопес з рожевим відтінком волосся
Нещодавній експеримент Дженніфер Лопес з рожевим відтінком волосся / Фото: Инстаграм

Темно русявий

Платиновий блонд у 2022 році плавно буде витиснений більш натуральними відтінками, такими як темно-русявий, горіховий блонд. Ця тенденція була відзначена на показах Christian Dior.

Шикарною темно-русявою шевелюрою нагородила природа Олександру Кучеренко, дружину Дмитра Комарова
Шикарною темно-русявою шевелюрою нагородила природа Олександру Кучеренко, дружину Дмитра Комарова / Фото: instagram.com/aakucherenko

Глянсовий чорний

У 2022 році всі колористи прагнутимуть сяючого чорного кольору, а не матового, як раніше. Блискуче волосся – ознака здоров'я та сили, тому глянсовий чорний стане найбажанішим серед брюнеток.

Готична красуня Меган Фокс вибирає чорний глянсовий колір
Готична красуня Меган Фокс вибирає чорний глянсовий колір / Фото: instagram.com/meganfox

Теплий каштановий

Теплий каштановий відтінок, відомий як "медовий" або "фундучний", візуально освіжить колір обличчя і виглядатиме максимально природно. Ці відтінки будуть популярними у любителів натуральності.

Емілі Ратаковські фарбує волосся у каштанові відтінки
Емілі Ратаковські фарбує волосся у каштанові відтінки / Фото: instagram.com/emrata

Темний шоколад

Насичений темний шоколадний відтінок, що нагадує чорний, теж стане дуже популярним у 2022 році.

Турецька актриса Ханде Ерчел віддає перевагу натуральному відтінку волосся темному шоколаду
Турецька актриса Ханде Ерчел віддає перевагу натуральному відтінку волосся темному шоколаду / Фото: Инстаграм

Святкове укладання у 2022 році

У стилі 90-х

Техніка розчісування з 70-х та 90-х, коли волосся витягується вгору, додаючи зачісці об'єм та відкриваючи обличчя, знову буде в моді у 2022 році. Вона додасть волоссю легкості та динаміки. А ваш образ загалом стане більш безтурботним. Це ідеальний вибір для святкового сезону.

Легендарна модель Джіа Каранджі кінця 70-х початку 80-х
Легендарна модель Джіа Каранджі кінця 70-х початку 80-х / Фото: открытые источники

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
13 - 19 грудня
Читати гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти