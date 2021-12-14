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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Секс-символ 70-х и дочь шпиона: стиль культовой британки Джейн Биркин (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
14 декабря, 16:15
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Сегодня исполнилось 75 лет культовой актрисе театр и кино, певице Джейн Биркин
Стиль иконы 70-х Джейн Биркин
Стиль иконы 70-х Джейн Биркин / Фото: Коллаж: Сегодня

Джейн Биркин известна длительным личным и творческим союзом с французским режиссёром Сержем Генсбуром, именно ей дом моды Hermès посвятили сумку Birkin, за которой нужно стоять в очереди минимум 3 года, а еще она мать знаменитой актрисы Шарлотты Генсбур.

Ранние годы

Джейн родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне в семье актрисы и лейтенанта-командора Королевского военно-морского флота Великобритании. Во время Второй мировой войны ее отец был шпионом.

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В 19 лет Биркин вышла замуж за композитора Джона Барри, он писал музыку для фильмов о Джеймсе Бонде. В 1967 году у пары родилась дочь Кейт, которая трагически погибла в 2013 году, покончив жизнь самоубийством.

В 1968 году Джейн знакомиться с Сержем Генсбуром. Их союз продлился 13 лет, но до конца жизни режиссера пара оставалась близка. Они никогда не были женаты, но пара стала одной из самых знаковых в культуре 20 века.

Джейн Биркин и Серж Генсбур
Джейн Биркин и Серж Генсбур / Фото: vogue.ua

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Жизнь без Сержа

В 1982 году Джейн родила свою третью дочь, Лу Дуайон, от режиссёра Жак Дуайона. Они расстались в 1990-х годах, так как Жак не мог смириться с любовью и грустью Джейн по Генсбуру (который умер в 1991 году).

Джейн Биркин
Джейн Биркин / Фото: vogue.ua

Последние несколько лет Джейн Биркин не часто можно встретить на публике, хотя она продолжает заниматься музыкой и сниматься в фильмах, а также была лицом рекламной кампании Saint Laurent. В сентябре 2021 года стало известно, что Биркин перенесла инсульт. Семья актрисы сообщает, что хоть ей и пришлось отказаться от участия во многих проектах, чувствует она себя хорошо. Сейчас Джейн живет в Париже.

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Джейн Биркин в рекламе Saint Laurent
Джейн Биркин в рекламе Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Стиль

Джейн стала настоящей иконой стиля, которой вдохновляются и сегодня. Знаковые элементы ее гардероба: длина мини, плетеная корзинка вместо сумки, белые брюки, джинсы клеш, цветочные платья, блузы и пиджаки с мужского плеча.

Джейн Биркин на премьере фильма "Слоган" в 1969 году
Джейн Биркин на премьере фильма "Слоган" в 1969 году / Фото: vogue.ua

Именно ее образам эти вещи стали ассоциироваться с утонченным стилем парижанок. Все вещи, будь то мини-юбки, джинсы или брюки, она любила сочетать с абсолютно простым верхом – топом в цветочный принт или белыми лонгсливами в черную полоску.

Джейн Биркин
Джейн Биркин / Фото: vogue.ua

Еще в 1990-х Биркин стала носить оверсайз пальто со спортивными кедами, что определило тренды на несколько десятилетий вперед.

Джейн Биркин
Джейн Биркин / Фото: vogue.ua

По сей день Джейн умеет впечатлять модными луками. Так, во второй день Каннского кинофестиваля 2021 на красной дорожке она появились с дочерью Шарлоттой. Обе женщины надели брючные костюмы-смокинги.

Шарлотта Генсбур в Saint Laurent и Джейн Бирки в Celine в Каннах
Шарлотта Генсбур в Saint Laurent и Джейн Бирки в Celine в Каннах / Фото: vogue.ua

Вдохновляемся самыми стильными фото прекрасной британки, иконы стиля и представительницы богемы 20-го века.

Джейн Биркин
Джейн Биркин / Фото: vogue.ua

Джейн Биркин
Джейн Биркин / Фото: vogue.ua

Джейн Биркин
Джейн Биркин / Фото: vogue.ua

Джейн Биркин
Джейн Биркин / Фото: Getty Images

Джейн Биркин | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин / Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин | Фото: Getty Images, vogue.ua
Джейн Биркин / Фото: Getty Images, vogue.ua
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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