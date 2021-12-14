Богиня стиля: Ким Кардашьян снялась для известного глянца и дала откровенное интервью

Икона моды №1 в мире появилась на обложке культового журнала в объективе фотографа Марио Сорренти

Ким Кардашьян снялась для i-D / Фото: Коллаж: Сегодня

Ким Кардашьян снялась для i-D – культового британского журнала, посвященного авангардной моде, музыке, искусству и молодежной культуре. Самая известная законодательница моды нашего времени дала интервью драматургу Джереми О. Харрису о пандемии, просмотре аниме с детьми и о бренде SKIMS. Также смотрите новую фотосессию Дженнифер Энистон.

Автор фотосессии – знаменитый фотограф Марио Сорренти, известный откровенными работами обнаженных звезд для Vogue и Harper’s Bazaar. На эффектных черно-белых снимках Ким Кардашьян позировала в черных лаконичных образах и украшениях от Tiffany & Co.

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Ким Кардашьян появилась на обложке i-D / Фото: instagram.com/kimkardashian

В процессе сьемки Ким Кардашьян рассказала, что пандемия и перерыв от светских мероприятий и красных дорожек дал ей возможность отдохнуть и перезагрузиться:

Я искренне думаю, что для моей души было действительно хорошо иметь это время для перекалибровки, пережить момент возрождения. Я стараюсь смотреть на все как можно более позитивно, даже когда весь мир рушится, и мы все беспокоимся о своих близких. Но я рада, что все нормализуется.

Ким Кардашьян снялась для i-D и дала интервью Джереми О. Харрису / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Также интервьюер задал Ким вопрос о воспитании детей. Знаменитость ответила, что главная ее цель – вырастить их добрыми людьми.

В основном я просто надеюсь вырастить добрых и уравновешенных детей. Я надеюсь, что через десять лет мы будем просто наслаждаться жизнью и помогать другим людям. Это моя цель.

Ким Кардашьян в колье Tiffany & Co. / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян призналась, что они с детьми обожают смотреть аниме. Один из любимых сериалов – "Убийца демонов" от Netflix:

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Это буквально то, что мы смотрим все время. Это очень весело.

Ким Кардашьян снялась для i-D / Фото: Инстаграм

Ким призналась, что ее семья очень любит Японию и вдохновляется ее культурой:

Я несколько раз возила детей в Японию, меня действительно вдохновляет японская культура. Наш гостевой дом – это на самом деле старый дом самураев, которым владел мой арт-дилер Аксель Вервордт. Мы получили кости этого старого дома из Японии и встроили его в наш дом, потому что он обладал какой-то другой энергией, этот дом обладает энергией воина. Это действительно здорово. Мне нравится, как все оформлено, мне это очень вдохновляет, будь-то керамика, посуда или дизайн упаковок.

Ким Кардашьян в объективе фотографа Марио Сорренти / Фото: Инстаграм

В контексте разговора о Японии Джереми не мог не задать Ким вопрос о скандале с первым названием ее бренда белья Kimono и недовольство японцев, после чего Кардашьян пришлось поменять имя марки на Skims:

Это было действительно быстрое решение. Я имею в виду, что я придумала название кимоно, потому что это была игра с моим именем, и потому что я была очень вдохновлена японской культурой. Для меня это было просто данью уважения, но я быстро поняла, что это не так. Я бы никогда не стала намеренно пытаться присвоить культуру таким образом. Это вовсе не было моим намерением. Так что я просто подумала: "Ладно, стоп". Неважно, что у нас уже столько продукта. Мы должны это понять. Нам нужно не торопиться, замедлиться на секунду, выяснить это и изменить имя.

Ким Кардашьян в объективе фотографа Марио Сорренти / Фото: Инстаграм

Ким Кардашьян в объективе фотографа Марио Сорренти / Фото: Инстаграм

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