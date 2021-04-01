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Почему бы и нет: новый дизайн кроссовок Adidas вдохновлен пасхальным яйцом

Сегодня, 12:03

Культовую модель Forum Low перевыпустили к Пасхе

Только мы поговорили о весенних дизайнах Adidas Stan Smith, как бренд презентовал еще один. В этот раз вдохновением стал приближающийся праздник Пасхи. Вместе с рэпером Bad Bunny компания выпустила легендарные кроссовки Forum Low в новом цвете. Лимитированный дизайн получил название Easter egg ("Пасхальное яйцо") и был анонсирован на официальном сайте Adidas.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

К счастью или к сожалению, c разрисованными яйцами у кроссовок не так много сходства. Обновленные Forum Low выполнены в нежной палитре розового. В комплекте к ними идут мятные и небесно-голубые шнурки. Такие пастельные оттенки очень характерны для американского пасхального декора — в том числе, и яиц.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Стоимость кроссовок Easter egg — 160 долл. Обувь поставляется в защитном чехле с логотипом Bad Bunny — кроликом. Кроме того, аналогичный рисунок есть и на подошве.

Фото: adidas.com

Это не первая коллаборация Adidas с американским рэпером. Ранее выходили кофейные Forum Low х Bad Bunny под названием The first cafe.

Фото: adidas.com

Тем временем Nike пытается засудить компанию, которая выпустила их культовую модель кроссовок с человеческой кровью.

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