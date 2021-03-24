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Легендарные кроссовки Adidas вышли в обновленном дизайне — и он очень милый

Сегодня, 13:09

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Adidas не только делает коллаборации с люксовыми брендами, но и заботится о планете. Бренд одним из первых подхватил тренд на экологичность и стал выпускать кроссовки из переработанных материалов. Технология PRIMEGREEN позволила сократить количество отходов на 50% и переосмыслить классические модели спортивной обуви.

Теперь в рамках инициативы #EndPlasticWaste обновленный эко-дизайн получили и Stan Smith — культовые кроссовки с 50-летней историей. Новую коллекцию Adidas анонсировал на официальном сайте. Теперь у Stan Smith появились модели с интересными цветовыми акцентами и рисунками.

Фото: adidas.com

Самая милая пара женской линейки будто вручную разрисована цветами, стрелками и планетами. Есть более сдержанная с белым верхом, а также версия унисекс — с тиснением в виде таких же значков.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Вторая часть коллекции вдохновлена знаковыми персонажами кино и мультфильмов. Так, к примеру, можно найти кроссовки с лягушонком Кермитом, монстром Майком Вазовски и феей Динь-Динь.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Adidas подчеркивает, что вся обувь Stan Smith х Forever имеет верх PRIMEGREEN и подошву из переработанной резины. К 2024 году бренд планирует использовать 100% вторсырья.

Фото: adidas.com

Заказать эко-friendly кроссовки на официальном сайте можно с 1 апреля. Цены — от 80 до 110$.

Напомним, что недавно мы рассказывали о модных босоножках на это лето.

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