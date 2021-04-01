Nike подав до суду на творців кросівок з кров'ю — а вони зробили футболку з його позовом (фото)

Скарзі домалювали роги та продають за 66,60 доларів

Сподіваємося, ви в курсі скандалу, що розгорівся напередодні. Nike подав до суду на лейбл MSCHF, який випустив кросівки з людською кров'ю під їхнім логотипом Однак творці "сатанинського" взуття не стали зволікати з відповіддю. У додатку MSCHF з'явилася футболка Legal Fees із принтом у вигляді скарги Nike.

Провокаційна новинка продовжила диявольську тематику. Футболка червоного кольору, судовому позову домальовані роги, а ціна доволі символічна — 66,60 дол. Іронія в тому, що юридичні документи зазвичай не захищаються авторським правом. Тому, на відміну від кросівок, футболка з претензіями Nike нічого не порушує.

Фото: mschf.com, abc4.com

У мережі жартують про те, що таким чином MSCHF збирає кошти для судового процесу. Адже попри весь галас, бренд продовжує просувати свою версію кросівок Nike. В офіційному Twitter-акаунті репер Lil Nas пообіцяв подарувати останню 666-у пару за репост. Кросівки з людською кров'ю були випущені як мерч до його нового кліпу Montero.

Фото: satan.shoes

Ну а поки над Nike згущуються фарби, у його головного конкурента все безхмарно і дуже мило. Adidas випустив ніжно-рожеві кросівки, натхненні крашанкою.

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