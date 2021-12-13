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Злые животные, которые рады понедельнику не больше, чем вы (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
13 декабря, 13:23
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Посмотрев на эти забавные снимки, сразу понимаешь, что братья наши меньшие мало чем отличаются от нас
Смешные животные, которые на мордочку ужасные, добрые внутри
Смешные животные, которые на мордочку ужасные, добрые внутри / Фото: Коллаж: Сегодня

Животные всегда могут поднять настроение даже в самый унылый день в году. Стоит только посмотреть им в глаза, прикоснуться к мягкой шерсти – как сразу становится теплее и спокойнее. Вчера мы делились смешными фото домашних животных из конкурса Comedy Pet Photo Awards, а сегодня поговорим о животных-злюках.

Тяжело научиться любить понедельники, особенно в такую серую и унылую погоду. Но не только нам, двуногим, они кажутся такими несправедливыми и занудными. Животные тоже их не любят от слова совсем.

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Мы собрали подборку животных, которые могут испепелить одним лишь взглядом всяк сюда входящего. От их опасного вида разит злостью даже через фотографию.

Только представьте, о чем думает этот кот, глядя на курицу-гриль.

Злой кот, к которому лучше не подходить во время трапезы
Злой кот, к которому лучше не подходить во время трапезы / Фото: Bored Panda

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А эта собака явно хочет сказать: "Сейчас ты у меня и сядешь, и подашь лапу".

Злой пес, с которым лучше не шутить
Злой пес, с которым лучше не шутить / Фото: Bored Panda

Собакевич как бы намекает: не сожжешь те тапки, которыми колошматила меня вчера, и следующая будешь ты.

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Это злой собака явно знает немного больше, чем мы
Это злой собака явно знает немного больше, чем мы / Фото: Bored Panda

Вижу, ты снова не купила мне когтеточилку? Очень жаль, Люся, хороший был диван...

Злой кот сейчас покажет, чем чревато невыполнение обещаний
Злой кот сейчас покажет, чем чревато невыполнение обещаний / Фото: открытые источники

Смотрите еще больше уморительных фото злых и беспощадных, но таких милых животных.

На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные | Фото: Bored Panda
На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda
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