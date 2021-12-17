Как это красиво: орнамент "орьнек" внесли в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО (фото)

Такое решение имеет огромное значение и несет гордость не только для крымскотатарского народа, но и для всей Украины

Орьнек признан нематериальным наследием ЮНЕСКО / Фото: Коллаж: Сегодня

Уникальная система символов, которую использует в декоративно-прикладном искусстве Крымскотатарский орнамент "Орнек", официально внесли в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И, говоря про орнаменты, не забудьте посмотреть самые неординарные национальные костюмы на конкурсе Мисс Вселенная 2021.

"Орнек" (Örnek) – система символов и их значений, которая сегодня используется в вышивке, ткачестве, гончарстве, гравюре, ювелирном деле, резьбе по дереву, стеклам и настенной росписи. Символы расположены таким образом, что в итоге создают повествовательную композицию. Крымскотатарские общины хорошо разбираются в них, поэтому частенько поручают мастерам создавать какие-то композиции с определенным содержанием.

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При создании символики растительного орнамента, всегда подчеркивают уникальную цветовую гамму и сочетание символов. Например, тюльпан с розой символизируют любовные отношения, мужчину и женщину. Есть много символов, которые используют как обереги. Особые знания и навыки мастера передают из поколения в поколение, а также в общинах – на уроках в школах и парах в университетах.

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Важно отметить, что Орьнек стал четвертым элементом украинской культуры, которому дали такой статус. Ранее в списке ЮНЕСКО появились: Петриковская роспись, казацкие песни Днепровщины и Косовская рисованная керамика.

Крымскотатарский орнамент Орьнек был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО / Фото: UNESCO

Крымскотатарский орнамент Орьнек был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО / Фото: UNESCO

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Крымскотатарский орнамент Орьнек был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО / Фото: UNESCO

В 2018 году Министерство культуры Украины включило "орьнек" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

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