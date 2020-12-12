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"Холостячка": три стильных образа Ксении Мишиной. Берем на заметку! (Фото)

Сегодня, 09:05

Узнайте, какие три стильных наряда выбрала Ксения

В восьмом выпуске Ксения Мишина познакомилась с родителями Андрея Рыбака, Алексея Тригубенко, а также с дочерью Александра Эллерта. Кто из парней покинул шоу, мы уже написали, а теперь давайте посмотрим, какие аутфиты Ксения выбрала для каждой встречи.

Стильный пиджак и джинсы клеш

Первый образ Мишиной – смесь классики и кэжуал. В прошлом выпуске Алексей Тригубенко подарил Ксении пиджак (пара вместе ходила по магазинам).

Фото: скриншот видео

На встречу с его родителями Мишина решила надеть именно этот красный клетчатый пиджак. К нему Ксюша подобрала белую удлиненную рубашку, джинсы клеш и черные лодочки на каблуке. Волосы Мишина собрала в высокий хвост и заплела их в косу.

Фото: скриншот видео

В пастельных тонах

Следующий наряд Ксюши – в спортивном стиле и пастельных тонах. Ее яркие глаза подчеркнул свитшот серо-голубого цвета без принта. Его дополнили спортивные штаны бежевого оттенка и кроссовки. Завершила свой образ Мишина красивой прической в виде двух французских кос. В таком виде Ксения пошла на встречу с Александром Эллертом и его дочерью Элей.

Фото: скриншот видео

Глэм-рок и романтика

Третий образ Ксении – немного романтики, немного глэм-рока. Черные джинсы, майку и полусапожки в тон Мишина дополнила широким ремнем и накидкой песочного оттенка. Волосы девушка оставила распущенными.

Фото: скриншот видео

Ранее мы рассказывали, как прошел восьмой выпуск шоу "Холостячка".

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