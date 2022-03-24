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"Мы не дадим врагу убивать новорожденных": Елена Зеленская рассказала французам, что происходит в Украине

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24 марта, 14:00
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Первая леди дала интервью французскому изданию Leparisien, в котором рассказала, как сотрудничает с Брижит Макрон и о войне в Украине
Елена Зеленская дала интервью французскому изданию
Елена Зеленская дала интервью французскому изданию / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская, которая недавно рассказывала американскому телевиденью о том, что очень переживает за своего мужа, дала новое интервью французскому изданию Leparisien. Главная тема разговора остается все та же, к сожалению для Украины и всего цивилизованного мира, сообщает Офис президента.

Первая леди рассказала о координации гуманитарной помощи во время войны и сотрудничестве с первой леди Франции Брижит Макрон, которая помогает с эвакуацией онкобольных украинских детей за границу. Жена президента сообщила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину родилось более 15 тысяч младенцев.

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Уже не новость, что россияне умышлено уничтожают и повреждают больницы. И сейчас мало того, что дети должны рождаться в бомбоубежищах – их жизни угрожает отсутствие электричества. Но что бы ни было с инфраструктурой, мы не дадим врагу убивать новорожденных украинцев, – отметила Елена Зеленская.

Первая леди призналась, что паники у сильного украинского народа давно нет, и каждый человек сам уже знает, как действовать в той или иной ситуации.

Жена Владимира Зеленского в очередной раз отметила колоссальную помощь международных партнеров и граждан европейских стран, размещающих украинцев у себя дома, и поблагодарила их за это. Также Елена Зеленская снова призвала ОБСЕ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и другие организации обеспечить в Украине настоящие гуманитарные коридоры.

Напоследок первая леди напомнила, что вещи нужно называть своими именами, потому что в Украине реальная война, а не "украинский кризис" или "военная спецоперация".

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Также смотрите, как ВСУ и тероборона спасают животных под обстрелами.

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