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"Ми не дамо ворогові вбивати новонароджених": Олена Зеленська розповіла французам, що відбувається в Україні

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24 березня, 14:00
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Перша леді дала інтерв'ю французькому видання Leparisien, в якому розповіла, як співпрацює з Бріжит Макрон і про війну в Україні
Олена Зеленська дала інтерв'ю французькому виданню
Олена Зеленська дала інтерв'ю французькому виданню / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська, яка нещодавно розповідала американському телебаченню про те, що дуже переживає за свого чоловіка, дала нове інтерв'ю французькому виданню Leparisien. Головна тема розмови залишається все та ж, на жаль для України та всього цивілізованого світу, повідомляє Офіс президента.

Перша леді розповіла про координацію гуманітарної допомоги під час війни та співпрацю з першою леді Франції Бріжит Макрон, яка допомагає з евакуацією онкохворих українських дітей за кордон. Дружина президента повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення до України народилося понад 15 тисяч немовлят.

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Вже не новина, що росіяни навмисне знищують та пошкоджують лікарні. І зараз мало того, що діти мають народжуватися у бомбосховищах – їхньому життю загрожує відсутність електрики. Але хоч би що було з інфраструктурою, ми не дамо ворогові вбивати новонароджених українців, – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді зізналася, що паніки у сильного українського народу давно немає, і кожна людина сама вже знає, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Дружина Володимира Зеленського вкотре наголосила на колосальній допомозі міжнародних партнерів і громадян європейських країн, які розміщують українців у себе вдома, і подякувала їм за це. Також Олена Зеленська знову закликала ОБСЄ, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ та інші організації забезпечити в Україні справжні гуманітарні коридори.

Насамкінець перша леді нагадала, що речі треба називати своїми іменами, бо в Україні реальна війна, а не "українська криза" чи "військова спецоперація".

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Також дивіться, як ЗСУ та тероборона рятують тварин під обстрілами.

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