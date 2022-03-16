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"Боюсь за своего мужа": Елена Зеленская рассказала, где находится и как поддерживает связь с президентом

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16 марта, 20:00
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Первая леди дала интервью американскому телеканалу и откровенно рассказала о душевных переживаниях, а также том, что сейчас происходит в Украине
Елена Зеленская дала новое интервью американскому телевиденью
Елена Зеленская дала новое интервью американскому телевиденью / Фото: vogue.ua

Двадцать первый день вторжения России ясно дает понять всем и каждому, что Украина победит – это лишь вопрос времени, а оно у нас есть – вывернем наизнанку каждого орка, незаконно ступившего на нашу землю! С такой армией, народом и президентом нам нечего бояться! Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому телеканалу ABC News, в котором рассказала о своих переживаниях и муже.

Сегодня каждая украинская женщина, которая была вынуждена на время попрощаться со своим мужем и уехать с детьми в более безопасное место, знает, что такое боль разлуки. Но невозможно не вдохновляться примером нашей сильной первой леди Украины, которой, возможно, куда сложнее эмоционально, чем другим, но она мужественно несет свою "ношу". Если может она – сможем и мы.

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Елена Зеленская дала интервью американскому телеканалу ABC News, в котором попросила закрыть небо и остановить войну. Также жена президента откровенно призналась, как ей страшно за своего мужа.

В целях личной безопасности, жена президента не смогла выйти на видеосвязь или разговаривать по телефону, поэтому интервью она давала журналистам в формате смс-сообщений. И снова Елена Зеленская обратилась к миру с призывом остановить войну.

Мне кажется, мое сообщение очень похоже на то, что передает весь мир. Только два простых слова – "Остановите войну".

– заявила первая леди Украины.

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Елена Зеленская заявила, что российские ракеты, покрывающие мирные кварталы украинских городов, – это не война, а геноцид. Первая леди еще раз напомнила миру, что в Мариуполе, Харькове, Ирпене, Сумах и других городах миллионы людей остались без воды, пищи и лекарств, а российские оккупанты блокируют гуманитарную помощь.

Не подбирая слов, жена Владимира Зеленского раскритиковала западных лидеров, которые годами молчат в то время, как Путин превращает свою нацию в бесхарактерных рабов. Американцам и европейцам она напомнила, что люди, которых они избрали, "позволяют нашим детям умирать".

Украина сейчас защищает Европу и наши общие ценности. Каждый день нашей борьбы увеличивает цену, которую платит Украина за сохранение этих ценностей.

– объяснила Елена Зеленская.

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Елена Зеленская снова попросила НАТО закрыть небо над Украиной или хотя бы предоставить нам самолеты, если у американского страха настолько "велики глаза" – мы сами защитим свою землю!

Не стала скрывать первая леди, что очень боится за своего мужа. Сейчас Елена Зеленская находится в безопасном месте, строго засекреченном. Но Владимир Зеленский – на Банковой в Киеве, от чего ей очень страшно.

Как каждая женщина в Украине, я сейчас боюсь за своего мужа. Каждое утро, прежде чем позвонить ему, я молюсь, чтобы все было хорошо. Я знаю, как он силен и вынослив. Он способен выдержать все, особенно когда защищает людей и вещи, которые он любит.

– гордо заявила Елена Зеленская.

Напомним, Япония упростила правила въезда беженцам из Украины – новые условия.

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